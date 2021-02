Le pack Microsoft Office disponible sur iPad

Microsoft Office existe depuis maintenant une année sur iPhone mais les utilisateurs de cette suite de logiciels attendaient avec grande impatience la compatibilité pour iPad. C'est désormais chose faite en ce mardi 16 février 2021.

Publicité

L'application Microsoft Office, censée vous faciliter la vie si vous êtes adeptes des logiciels de Microsoft vient de passer en MAJ 2.46. Cela signifie donc que le pack contenant Word, Excel et PowerPoint est désormais compatible avec iPadOS en version native.

Office est désormais disponible sur iPad, nous combinons les applications Word, Excel et PowerPoint que vous connaissez en une seule application optimisée pour iPadOS. De plus, vous verrez des outils supplémentaires pour vous garder plus productif que jamais. Par exemple, vous pourrez créer et signer rapidement des fichiers PDF et transformer des images en documents.