Survival Z : le nouveau jeu Apple Arcade de la semaine

Il y a 1 heure

Alban Martin

Survival Z est le nouveau jeu Apple Arcade de la semaine qui sera disponible ce vendredi. Il s'agit d'un dual-stick shooter à la sauce zombies qui devrait permettre de se défouler sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac pour les abonnés au service.

Regardez la vidéo trailer :

Survival Z : survivrez-vous ?

Dans Survival Z, une invasion de zombies a précipité la chute de la civilisation et mené l'humanité au bord de l'extinction. Bien évidemment, c'est là que vous intervenez, avec votre arbalète et l'aide d'autres survivants. Vous devez partir à la recherche du remède permettant de mettre fin à ce fléau.

Armé de votre intelligence et votre courage, votre objectif est de retrouver des survivants tout au long de parcours générés de manière aléatoire et qui grouillent de zombies. Si on dénombre 50 niveaux, il faut savoir que la rejouabilité est importante grâce au côté procédurale mais aussi aux 15 personnages jouables et améliorables qui pimentent le gameplay.



Les graphismes cartoon sont très sympathiques et la réalisation globale de bonne facture. Une bonne surprise pour les joueurs de tout âge, pour peu qu'ils aient un abonnement Apple Arcade. Sortie prévue le 19 février.



Caractéristiques de Survival Z :

Éliminez de nombreux types de zombies différents.

Placez des pièges et des obstacles pour augmenter vos chances de survie.

Récupérez de l'équipement et améliorez-le pour rendre votre personnage plus puissant.

Le jeu peut être rejoué à l'infini grâce aux trajets toujours changeants. Chaque partie est unique !

Ralliez d'autres survivants à votre cause et battez-vous à leurs côtés.

Des événements narratifs uniques dotés de récompenses spéciales... pour ceux qui y survivent.

Plus de 15 personnages jouables, 50 niveaux uniques et une infinité de possibilités pour s'amuser !

