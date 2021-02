Il plonge dans l'eau glacée d'un port canadien pour récupérer son iPhone XS

Julien Russo

Vu le prix que coûte un iPhone, il n'est pas question de l'abandonner sous l'eau sous prétexte que celle-ci est gelée. Une vidéo fait actuellement le buzz sur Twitter, on y voit un homme plonger dans l'eau glacée d'un port au Canada pour récupérer son iPhone XS qu'il avait fait tomber dans l'eau. Les passants autour ont halluciné et se sont empressés d'en faire une vidéo !

Le courage n'a aucune limite quand il s'agit d'un produit Apple

En ce moment au Canada il fait très froid, à l'heure où nous rédigeons cet article on enregistre une température de -11°C à Ottawa, la capitale du pays. Czarnomski est un client Apple de longue date, c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à son iPhone et qui pour rien au monde ne l'abandonnerait.

Lors d'une balade proche d'un port, l'homme a malencontreusement fait tomber son iPhone en voulant prendre en photo le célèbre hôtel de l'impératrice, l'iPhone XS a glissé de ses mains pour faire une chute... dans l'eau !



L'inconvénient c'est que le jour de l'incident, la marée était à son plus haut niveau et récupérer l'iPhone n'aurait pas été évident. Cependant, Czarnomski n'a pas abandonné une seule seconde l'idée de sauver son précieux. Sachant que l'iPhone XS est conforme à la norme IP68 (ce qui signifie qu'il peut survivre sous 2 mètres d'eau pendant 30 minutes maximum), le propriétaire de l'iPhone s'est dit qu'il allait tenter le tout pour le tout.

Celui-ci va mémoriser l'endroit précis où l'iPhone est tombé et attendre le lendemain quand la marée sera plus basse pour le récupérer. Alors que l'eau est gelée, l'homme va plonger en boxer et torse nu pour chercher son iPhone XS. Les passants surpris de la situation vont alors se mettre à prendre une vidéo du sauvetage du smartphone.

Victoria Buzz qui a relayé la vidéo sur Twitter explique avoir reçu comme déclaration de Czarnomski que cette baignade était... rafraichissante !

L'iPhone fonctionnait-il toujours ?

Comme dit plus haut, Apple assure qu'une immersion d'un iPhone XS sous l'eau est possible, uniquement si celui-ci n'est pas à plus de 2 mètres sur une durée de plus de 30 minutes. Officiellement, il était impossible que l'iPhone continue à fonctionner ! Cependant, une multitude d'incidents similaires à celle du jeune canadien ont démontré le contraire. C'est en partie pour cela que Czarnomski n'a pas perdu espoir.



Après une nuit sous l'eau, l'iPhone XS fonctionnait toujours après le sauvetage. L'homme explique qu'il n'était pas sûr que celui-ci s'allumerait toujours (surtout avec une telle température), heureusement l'écran s'est éclairé et le vibreur a réagi quand il a reçu la vidéo de son plongeon.

Décidément, cette histoire est complètement dingue !