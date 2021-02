L'application RATP permet de recharger son Pass Navigo sur iPhone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

3

C'était attendu c'est désormais disponible, votre Pass Navigo peut être rechargé via l'application RATP. Plus besoin de trouver une borne et passer 10 minutes dans une file d'attente, rechargez votre titre à tout instant.

Publicité

Recharger son navigo à la maison devient possible

Les transports en communs parisiens se modernisent, après avoir entendu parler de l'iPhone qui se transforme en Pass Navigo avec IDF Mobilités, voilà maintenant l'application RATP qui vous propose de recharger votre titre de transport en quelques clics sur votre iPhone n'importe où grâce au NFC. Cette option avait été teaser depuis un certain temps mais on était dans l'attente de sa disponibilité pour le grand public.

Pour ne plus avoir à faire la queue à la borne de recharge après une longue journée de travail, voici ce qu'il faut faire :

Publicité

Lancer l'application RATP

Cliquer sur Titres en bas à droite

Appuyer sur Lire mon passe

Placer sa carte Navigo au dos de l'iPhone

Choisir son forfait

Payer (avec Apple Pay par exemple)

Replacer sa carte Navigo à l'arrière du téléphone

Voilà c'est aussi simple que ça

À noter également que la première lecture de votre Pass vous donne accès à plusieurs informations sur votre abonnement actuel comme par exemple sa fin de validité. Ah oui, on peut aussi acheter un ticket à l'unité si vous êtes détenteur d'une carte Navigo Easy.

Télécharger l'app gratuite RATP