Bloomberg confirme la batterie externe MagSafe d'Apple

Bloomberg explique que la conception de l'accessoire sera similaire à celle des accessoires de portefeuille en cuir MagSafe, avec au moins un modèle utilisant un boîtier en caoutchouc blanc. Cela correspond aux matériaux utilisés dans les précédents boîtiers de batteries intelligentes. Cependant, Bloomberg dit que l'accessoire a rencontré des problèmes de développement avec notamment des alertes iOS pour de potentielles surchauffes. Apple n'aurait pas encore tout solutionné et pourrait même abandonner le projet, à la manière du AirPower. L'idée d'une batterie portable aimantée a déjà été signalée il y a deux jours. Mieux, certains fabricants ont déjà sorti leur propre accessoire comme Charge Fast . D'après Bloomberg, MagSafe est le début de l'échange de batterie entre les appareils Apple, la fameuse recharge inversée. De quoi recharger son iPhone avec son iPad ou ses AirPods avec son iPhone. Cette nouveauté pourrait alors faire son arrivée sur iPhone 13, alors que les iPhone 11 étaient déjà censés l'avoir.

Apple est apparemment en train de développer un nouvel accessoire MagSafe pour l'iPhone 12, selon le dernier rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Avec les modèles d'iPhone précédents, Apple avait pris l'habitude de sortir des coques-batterie intelligentes pour rivaliser avec les aceessoires de Mophie notamment, qui offrent une protection et donnent à votre iPhone plus de jus.

