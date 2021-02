Apple dévoile le calendrier de sortie des films et séries 2021

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Après avoir dévoilé les bande-annonces de plusieurs nouvelles séries à venir hier dont Thé Mosquito Coast et Physical, Apple a carrément publié un calendrier de sortie avec notamment la saison 2 de Ted Lasso et de The Morning Show.

Publicité

Ted Lasso S02 cet été

Apple a confirmé ce que de nombreux fans d'Apple TV+ attendaient : la saison 2 de Ted Lasso fera officiellement ses débuts cet été. La société indique également que nous pouvons nous attendre à la deuxième saison de The Morning Show cet été et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir.



Dans un fil sur Twitter depuis supprimé, Apple TV+ a annoncé un ensemble de dates de sortie pour le nouveau contenu. Cela inclut la deuxième saison très attendue de Ted Lasso. Dans cette saison, nous allons «découvrir le sort de l'AFC Richmond» avec Jason Sudeikis reprenant son rôle de Ted.



Ted Lasso a été l'une des séries originales les plus populaires d'Apple TV+ jusqu'à présent, et la saison deux est très attendue. Le show a récemment reçu plusieurs nominations aux Golden Globes pour sa première saison. Et Apple a déjà signé la troisième saison.

Publicité

Le reste des annonces d'Apple TV Plus



Bientôt :

À venir le 26 février : Billie Eilish: Le monde est un peu flou

À venir le 21 mars : Cherry

À venir au printemps 2021 : Ghostwriter, deuxième partie de la deuxième saison

À venir le 7 mai : Mythic’s Quest saison 2



Été 2021 :

Central Park saison deux

Home Before Dark saison deux

L'histoire de Lisey

M. Corman

Ted Lasso saison deux

Home Before Dark saison deux

The Morning Show saison deux

Truth Be Told saison deux

Physical



Automne 2021 :

Publicité

Fondation

See saison deux



Comme vous pouvez le voir, Apple a prévu de nombreux contenus pour l'été 2021, ce qui se trouve être le moment où de nombreux essais gratuits d'Apple TV+ commenceront à expirer.