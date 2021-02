La dernière interview en France de Steve Jobs

Voilà bientôt 10 ans qu'il nous a quittés... 10 années qu'il a laissé Apple orphelin, malgré un successeur à la hauteur des attentes : Steve jobs était bien plus qu'un génie, il était également le visage et le cerveau de la Pomme. Véritable travailleur inconditionnel, c'est lui qui a imaginé les différents produits que l'on utilise aujourd'hui, et il faut bien avouer que son sens du spectacle et ses répliques manquent cruellement aux keynotes.

Nous profitons du week-end pour faire découvrir, ou redécouvrir, la dernière interview qu'il a accordée en France : c'était sur le plateau de Merci pour l'info, ancienne émission de Canal+.

La vidéo de Steve Jobs lors de son passage à Merci pour l'info

C'était en septembre 2003 que les abonnés de Canal+ ont pu regarder le passage en direct (très rare pour l'homme) de Steve Jobs au sein de l'émission Merci pour l'info. Dans cette dernière, il explique notamment les tenants et les aboutissants derrière l'iPod et iTunes.



Emmanuel Chain a ainsi pu poser plusieurs questions à l'homme derrière la Pomme, avec plus ou moins de pertinence... Une vidéo nostalgique qui est l'une des rares apparitions de Steve Jobs sur les télévisions françaises, lui qui préférait ne pas être interviewé en direct.