Notre test du Realme 7i : une belle entrée de gamme

Il y a 7 heures

Guillaume Gabriel

3

Récemment, nous avons eu la chance de tester en avant-première le premier smartphone Realme 5G à être commercialisé en France, puis le Realme 7 Pro qui proposait alors un excellent rapport qualité/prix.



Cette fois, le constructeur chinois s'attaque au marché de l'entrée de gamme avec le Realme 7i, un téléphone qui affiche de très belles performances, notamment au niveau de l'autonomie.



Que vaut ce téléphone dont le prix de vente est fixé à 169 euros ?

Publicité

Notre avis sur le nouveau smartphone Realme 7i

Le Realme 7i n'a pas pour vocation de s'attaquer aux gros mastodontes du marché, mais souhaite agrandir le catalogue de smartphones entrée de gamme du constructeur. Seulement, si certaines sociétés se contentent de proposer le minimum syndical à leurs clients, il semblerait que le chinois veuille faire mieux.



Avec un SoC MediaTek Helio G85, 4 Go de RAM et surtout une batterie de 6000 mAh, le nouvel appareil devrait trouver preneur chez les personnes qui sont à la recherche d'un téléphone honnête, avec une belle autonomie.

Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec le test de ce realme 7i.

Publicité

Le design

Pour un smartphone bas de gamme, il ne fallait pas s'attendre à des miracles autour du design de l'appareil, qui reprendre quelque peu les codes du marché sans réelles extravagances. Le dos est fait en plastique, avec réussite, pour un toucher agréable bien que glissant dans certaines mesures. À noter que c'est à cet endroit que le capteur d’empreintes digitales figure et peut être problématique pour les petits doigts.



Un module photo carré y est placé, permettant d'accueillir les trois caméras ainsi que le flash. Petit regret tout de même, on aurait préféré un smartphone plus fin puisque celui-ci se présente avec une épaisseur de 9,8 mm.



À l'avant, on retrouve donc l'écran LCD de 6.5 pouces, lui aussi, sans réelle surprise si ce n'est que la goutte qui fait office d'encoche pour l'appareil photo avant.



On remarque également que comparer aux modèles précédents que l'on a pu tester, il n'y a pas de protection de verre Gorilla Glass : attention aux chutes.

Publicité

L'écran 90 Hz

Encore une fois, il faut bien rappeler que ce Realme 7i est vendu au prix de 170 euros et ne peut donc pas se permettre d'embarquer les dernières technologies de pointe. Ainsi, le constructeur a fait le choix de mettre un écran plat IPS de 6,5 pouces prenant 88,7 % de la surface du téléphone. Sa définition HD+ est honnête, puisque de 1600 x 720 pixels.



Malgré la qualité d'écran assez moyenne, on note tout de même un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui permet une lecture et une expérience fluide.

L'autonomie et la batterie

Dans son smartphone, Realme propose une batterie de 6000 mAh et c'est l'argument fort de cet appareil : en utilisation simple, sans trop forcer sur l'utilisation, le 7i a tenu quasiment 7 jours sans passer par la case recharge... Une prouesse possible malgré la navigation web, l'utilisation des réseaux sociaux et quelques sessions jeux vidéo.



Seul bémol, et il fallait s'y attendre avec une telle batterie : le temps de recharge. Il faudra entre 2h30 et 3h de charge pour retrouver les 100%. Mais vous ne le ferez qu'une fois par semaine.

Performances

En Europe, Realme a fait le choix d'embarquer un processeur Mediatek Helio G85 avec 4 Go de RAM, ce qui limite réellement ses performances, notamment si vous souhaitez jouer. Oubliez donc la 3D de bonne qualité, notamment Fortnite, et contentez-vous de petits jeux pour passer le temps sous Android.



Dommage mais logique !

Appareil photo

Si l'appareil photo a une réelle importance dans vos critères d'achats d'un smartphone, vous pouvez passer votre chemin. Bien qu'honorable avec son triple capteur photo arrière, ce n'est pas l'argument de poids du téléphone. Ainsi, on retrouve un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (119°, f/2,3) et un objectif macro (f/2,4).

Publicité

Si le capteur principal fait le travail dans des conditions normales et est même agréable, on remarque vite les limites de l'appareil, notamment au niveau de la luminosité. Le point noir débarque lorsqu'il fait nuit et qu'il faut faire appel au fameux mode correspondant : les lumières, notamment des lampadaires, semblent assez floues et la netteté de l'image en prend un coup.



Le capteur ultra grand-angle, lui, est assez bon, malgré une présence de flou sur les bords des photos, qui se retrouve souvent au sein des smartphones entrées de gamme.



À l'avant, le mode portrait aidé par logiciel est assez aléatoire, fonctionnant à son bon vouloir et réussissant à afficher l'effet bokeh sur le sujet à plusieurs reprises. Encore une fois, il faut rappeler que pour un smartphone à 169 euros, il ne fallait pas s'attendre à une grande qualité à ce niveau-là.





(Capteur 48 MP)

Prix et disponibilité

Le Realme 7i est disponible sur le site web officiel du constructeur au prix conseillé de 169 euros, dans un coloris au choix : Argent éclatant ou Bleu victorieux.

Acheter le Realme 7i à 169€ sur Amazon

Résumé du test sur le "Realme 7i" ( Realme )

Ce nouveau Realme 7i s'adresse donc aux petits portefeuilles, ou aux personnes à la recherche d'un certain rapport qualité/prix. On ne peut le nier, le constructeur chinois réussit son pari sur certains points, notamment au niveau de la batterie et de l'écran. Les quelques points noirs n'entacheront pas une utilisation quotidienne modérée : il faudra faire abstraction des jeux vidéo ou de la photographie de qualité.