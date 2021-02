AAPL : une capitalisation de 3 billions de dollars fin 2021 grâce à l'iPhone 12 ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir

Apple s'y attendait, mais probablement pas à un tel niveau. Depuis le premier jour de son lancement, l'iPhone 12 est un véritable succès, les modèles Pro se vendent comme des petits pains et cela génère beaucoup de cash pour Apple ! Ce succès mondial pourrait aider la firme de Cupertino à franchir un nouveau cap en bourse.

Publicité

Apple avec 3 billions en capitalisation boursière ?

Avec Tim Cook aux commandes, Apple réalise des prouesses en bourse et c'est loin d'être fini d'après une récente analyse de Wedbush. En effet, le cabinet voit le géant californien atteindre les 3 billions de capitalisations boursières d'ici la fin de l'année 2021. Apple serait donc la première entreprise à débloquer ce nouveau palier en bourse !

Selon Daniel Ives et Strecker Backe qui sont à l'origine de ce rapport, les iPhone 12 seraient le principal accélérateur de ce futur record, les deux analystes affirment que les smartphones de dernière génération sont en plein coeur d'un "supercycle" et motive également de nombreux utilisateurs Android à abandonner leurs précieux.

Le rapport explique qu'Apple pourrait continuer toute l'année 2021 à vendre des iPhone 12 au rythme actuel. Ives et Backe affirment qu'il y aura jusqu'à 240 millions d'unités vendues, ce qui pourrait monter jusqu'à 250 millions !

Cette performance est réalisable grâce aux chaines d'approvisionnement asiatique qui arrivent à répondre aux demandes d'Apple, malgré le contexte assez difficile avec la pandémie.



La Chine représente aussi une part importante dans les ventes des iPhone 12. D'après les analystes, le pays pourrait enregistrer 20% des renouvellements d'iPhone sur la totalité de l'année : "Nous constatons une force considérable de la région chinoise jusqu'à présent avec des tendances positives pour le reste de 2021".

Pour rappel, lors de la conférence téléphonique du mois dernier, Tim Cook avait admis qu'Apple n'avait jamais vu des renouvellements d'iPhone aussi important qu'au dernier trimestre.