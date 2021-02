Blade&Soul : Revolution arrive le 4 mars sur iOS et Android

Netmarble vient d'annoncer la date de sortie de son RPG open-world dénommé Blade and Soul: Revolution. Prévu pour iOS et Android, le jeu est en également précommande depuis quelques jours sur les plateformes d'Apple et Google.

Les joueurs asiatiques l'ont déjà adoubé, voici le trailer vidéo de Blade and Soul: Revolution :

Blade&Soul : Revolution : un MMORPG communautaire sur mobile

Blade and Soul: Revolution est le portage de l'excellent jeu de combats multijoueurs apparu sur PC sous le nom de Blade and Soul avec une expérience conçue pour le mobile. Au lancement, Blade and Soul: Revolution comprendra les professions Blade Master, Destroyer, Kung Fu Master, Force Master et Summoner. Concernant les graphismes, Blade and Soul: Revolution est entièrement en 3D avec un monde gigantesque réalisé grâce au moteur Unreal Engine 4. Mais il y a également plus de 150 cinématiques qui ponctuent l'histoire de ce MMORPG unique.



Tout tourne autour de la maîtrise des arts martiaux avec bien évidemment des personnages évolutifs et de nombreuses compétences à acquérir. Le gameplay est plutôt technique et il existe de nombreuses combinaisons pour terrasser ses adversaires. Mieux, on peut s'allier pour attaquer à plusieurs.

Enfin, le Marchevent permet de parcourir terre, ciel et mer pour explorer ce monde où 500 joueurs peuvent s'affronter en même temps !



Blade and Soul: Revolution sortira le 4 mars dans 149 pays sur iOS et 126 pays sur Android. Si vous souhaitez, vous pouvez précommander Blade and Soul: Revolution sur l'App Store ou sur Google Play. Les récompenses de pré-inscription et de précommande comprennent 1 000 cristaux noirs et un animal de compagnie premium. Les utilisateurs d'iOS obtiennent le Sparkle tandis que les utilisateurs d'Android obtiennent le Lumi.



Qui a déjà joué à la version asiatique de Blade and Soul: Revolution ?

