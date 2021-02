Darkfire Heroes : un nouveau RPG signé Rovio pour avril

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter le studio de développement Rovio ? La firme finlandaise a notamment donné naissance à la success-story d'Angry Birds, les petits oiseaux dont tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie.



Si les choix des développeurs, autant d'un point de vue du modèle économique que des différents gameplays, ont malheureusement essoufflé la belle histoire, il semblerait qu'ils cherchent à sortir de leur case. En effet, depuis plusieurs mois, le studio travaille sur un nouveau RPG avec de nouveaux héros, qui sortira en avril.



La bande-annonce de Darkfire Heroes :

Darkfire Heroes, le nouveau jeu de Rovio, verra le jour en avril

Darkfire Heroes (v1.17.2, 249 Mo, iOS 10.0) est un nouveau RPG d'action de Rovio, désormais disponible en soft-launch dans certains pays, avec une sortie finale prévue pour le mois d'avril. On parle donc d'un jeu fantastique, mettant en avant la magie et l'élaboration de stratégies :

Collectionnez et affrontez plus de 50 héros de 6 factions uniques dans ce jeu de RPG d'action fantastique. Formez des équipes, choisissez des stratégies et menez un combat courageux contre des ennemis et des monstres maléfiques! Prouvez vos compétences en lançant des sorts magiques et en lançant de puissantes attaques spéciales pour sauver le royaume perdu dans cette aventure de combat RPG fantastique. Contrairement aux jeux inactifs, Darkfire Heroes vous permet de montrer vos compétences dans des combats en temps réel contre des ennemis maléfiques ou un boss dragon maléfique.

Ainsi, on retrouve une grande campagne solo immersive, mais également du PvP pour affronter ses amis et des adversaires du monde entier.



Le jeu est disponible au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas, en Pologne, au Royaume-Uni, en Israël, aux Philippines et en Thaïlande.

