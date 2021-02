Huawei vient de dévoiler le nouveau Mate X2 à 2 800$

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

3

En 2019, Huawei surprenait son petit monde en introduisant au monde entier un smartphone à écran pliable du nom de Mate X. Bien que sublime, le téléphone a connu un sacré revers suite aux critiques provenant de la presse et des consommateurs. Les premiers pointaient alors un écran fragile, laissant des traces après un certain nombre d'utilisations tandis que les derniers se révoltaient du prix affiché.



C'est donc officiel, le constructeur chinois remet le couvert et dévoile la seconde version de son petit bijou : le Mate X2 ne corrigera pas son tarif, mais veut se servir de ses erreurs pour conquérir de nouveaux clients. Voici la vidéo de la présentation du Mate X2 :

Publicité

Huawei Mate X2 : la nouvelle version du smartphone pliable

Ainsi, le Huawei Mate X2 fait donc suite au smartphone pliable de 2019, avec de belles nouveautés, à commencer par un grand écran de 8 pouces qui se replie désormais vers l'intérieur. Et cet écran, il est impressionnant, avec une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz, un ratio de 8:7.1 et un second écran de 6,45 pouces similaire au design du Galaxy Fold de Samsung.



On parle d'une structure à double spirale sen acier à haute intensité qui «élimine le problème du froissement de l'écran» et permet également une conception de panneau 40% plus plate, affirme Huawei.



Pour l'appareil photo, c'est à nouveau Leica à la baguette, avec une configuration Ultra Vision Leica Quad qui offre une «expérience de niveau DSLR», avec un capteur de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 16 mégapixels, un téléobjectif 12 mégapixel avec zoom optique 3x et appareil photo 8 mégapixels "SuperZoom" avec zoom optique 10x.



Le Mate X2 est alimenté par la puce Kirin 9000 5G avec 8 go de RAM et une batterie de 4400 mAh. Il sera, dans un premier temps, lancé en Chine au prix de 17 999 ¥ (environ 2785 $) avec 250 Go de stockage et 18 999 ¥ (environ 2940 $) pour 512 Go.