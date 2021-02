Bons plans iOS : Neverwinter Nights, The Forgotten Room, Soothing Sounds

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Neverwinter Nights, The Forgotten Room, Soothing Sounds. L'occasion d'économiser 28,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Applications gratuites iOS :

Background Eraser (App, iPhone, v1.0.1, 4 Mo, iOS 9.0, Tiemei Yan) passe de 3,49 € à gratuit. Ceci est une application pour couper des images et pour rendre le fond d'une image transparent. Les images résultantes peuvent être utilisées comme tampons avec d'autres applications pour réaliser un photomontage, un collage.



Les + : Publicité Parfait pour faire des montages Télécharger l'app gratuite Background Eraser





La Princesse Pirate (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. La Princesse Pirate est un livre interactif dans lequel la princesse Isabelle se rend à une fête déguisée en pirate et déclenche une incroyable aventure pleine d'action, de bateaux pirates, de monstres redoutables et de singes lanceurs de fruits. Publicité Les + :



Un livre interactif sympa pour les enfants de moins de 6 ans Télécharger l'app gratuite La Princesse Pirate





Soothing Sounds (App, iPhone / iPad, v2.0.6, 112 Mo, iOS 13.0, Akash Jain) passe de 2,29 € à gratuit. Soothing Sounds est une application de bruit ambiant simple et magnifique pour vous aider à vous concentrer, à vous détendre et à dormir. Il vous aide à réduire la distraction, à augmenter la productivité, à mieux dormir et à vous détendre.



Plus de 30 sons de nature et d'ambiance différents pour vous aider à vous concentrer, vous détendre et dormir, y compris le bruit blanc, le bruit rose, le bruit brun et le bruit gris. Publicité Les + :



Une solution pour les insomniaques Télécharger l'app gratuite Soothing Sounds





Jeux gratuits iOS :

The Forgotten Room (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 414 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 2,29 € à gratuit. Incarnez l'enquêteur paranormal John «Buster of Ghosts» Murr alors qu'il explore une autre maison mystérieusement effrayante. Cette fois, il parle du cas d'Evelyn Bright, une fillette de 10 ans qui a disparu alors qu'elle jouait à cache-cache avec son père.



Est-ce que John résoudra le mystère de la fille disparue et découvrira ce qui s'est réellement passé dans la pièce oubliée? Connectez-vous dès maintenant pour le découvrir! Publicité Les + :



Préparez-vous à frissonner... Télécharger le jeu gratuit The Forgotten Room





Chef Umami (Jeu, Cuisine et boissons, iPhone / iPad, v2.2.2, 495 Mo, iOS 8.0, Li Yang) passe de 3,49 € à gratuit.

Vous êtes le seul et unique chef Umami ! Créez la nourriture la plus délicieuse que le monde ait jamais goûtée… ou du moins essayez de le faire !



Préparez de délicieux repas pour vos clients affamés en utilisant des dizaines d'ingrédients et ustensiles de cuisine différents. Accomplissez leur commande ou donnez à votre repas votre propre créativité.



Les + : Avec la caméra AR activée, vous pouvez prendre des photos de votre plat dans la vraie vie et les partager avec vos amis! Télécharger le jeu gratuit Chef Umami





Endless Adventure RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.22, 117 Mo, iOS 8.0, Daniel Nations) passe de 1,09 € à gratuit. Une aventure épique avec des quêtes aléatoires, des donjons générés à la volée, des combats stratégiques au tour par tour et des groupes de quatre aventuriers maximum. Endless Adventure est ce que son nom implique: une quantité infinie de rejouabilité où chaque aventure est différente, et avec autant de combinaisons de classes, cela pourrait prendre une éternité pour les parcourir toutes.



Le système multi-classes vous permet de choisir entre 2 et 6 classes parmi plus de 24 choix différents qui vont des guerriers ordinaires, des druides amoureux de la nature, des mages de tempête foudroyants et des nécromanciens invoquant des zombies.



Les + : Un RPG prometteur Télécharger le jeu gratuit Endless Adventure RPG





Promotions iOS :

Break Pile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.25, 30 Mo, iOS 12.0, Pratap Rai) passe de 2,29 € à 1,09 €. Bienvenue à Pile Up.



Cassez le bloc de couleur et empilez le bloc blanc. Jeu d'arcade de style Brick breaker. Une balle solo contre la pile de blocs.



- Frappez le bloc de couleur pour vaincre le bloc et récupérer le bloc

- Utilisez des power-ups pour terminer le niveau

- Chaque bloc est cassable, certains nécessitent de continuer à frapper pour détruire le bloc Télécharger Break Pile à 1,09 €





Heroes of Loot 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 5,49 € à 2,29 €. Ce "dual stick shooter" vous propose de jongler entre deux personnages à choisir parmi un elfe, un magicien, une valkyrie et un guerrier. Chacun ayant ses propres aptitudes, à vous de choisir qui doit faire quoi.



Evidemment, ils pourront évoluer dans le temps afin de devenir plus efficaces et plus forts, c'est le côté RPG. Attention, il faudra de la concentration car la rapidité est de mise dans Heroes Of Loot 2, point de tour par tour ici.



Ce nouvel épisode est plus beau, plus dynamique, propose de vrais défis, des boss malins, des pièces secrètes, des téléporteurs et d'autres surprises qui sont bien plus prenant que le premier épisode. Télécharger Heroes of Loot 2 à 2,29 €