Des capteurs à ultrasons sur les nouveaux AirPods Pro ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Réagir

Les futurs modèles d'AirPods pourraient être en mesure de détecter lorsqu'ils ne sont pas correctement positionnés dans l'oreille d'un utilisateur à l'aide de la télémétrie à ultrasons, et ainsi alerter le porteur ou de rediriger l'audio vers un autre appareil.



Il n'y a pas de doute, le son sera médiocre si vos AirPods Pro ne sont pas correctement placés dans votre oreille. Cependant, Apple veut vous éviter ce désagrément avec un nouveau brevet.

Publicité

Un nouveau capteur sur les AirPods Pro 2 ?

Cette idée fait partie de l'objectif d'Apple de créer un écosystème où vous n'avez pas à penser à allumer ou éteindre les appareils, les appareils répondent simplement à ce que vous voulez. Nous avons déjà cela avec la façon dont les AirPods Pro passent automatiquement de votre iPhone à votre iPad, même si vous ne le souhaitez pas toujours.

Le brevet «Capteurs de proximité à ultrasons, et systèmes et méthodes associés» vient d'être accordé à la firme de Cupertino qui veut interpréter lorsque vous souhaitez écouter vos AirPods et lorsque vous souhaitez écouter le haut-parleur de votre iPhone. Et si vous comptez utiliser vos AirPods, elle veut s'assurer que vous les porter correctement pour une expérience audio optimale.

Publicité

La qualité sonore perçue et les autres mesures des performances d'un accessoire audio peuvent varier en fonction de l'environnement local dans lequel l'accessoire audio est placé. Par exemple, la qualité sonore perçue peut se détériorer si un écouteur intra-auriculaire n'est pas bien placé dans l'oreille d'un utilisateur.

Le brevet concerne principalement la manière dont les AirPods ou des appareils similaires pourraient déterminer cet état. Il propose que cela puisse être fait par l'utilisation d'un capteur de proximité à ultrasons qui peut déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un environnement local.

Plus précisément, les AirPods pourraient émettre un signal ultrasonique :

A partir d'une mesure de corrélation entre les signaux émis et reçus, le capteur peut classer l'environnement local. A titre d'exemple, un tel capteur peut évaluer si un écouteur intra-auriculaire est positionné dans l'oreille d'un utilisateur. Publicité

Malgré tout, le brevet ne s'intéresse pas particulièrement à ce que les AirPods pourraient faire avec ces informations. Par conséquent, il faut imaginer qu'en cas d'évaluation négative sur la position des écouteurs sans fil, ces derniers pourraient émettre un signal pour indiquer à leur hôte qu'il doit les repositionner. Ou alors, encore plus fort, les AirPods Pro 2 pourrait déclencher une compensation audio.



Enfin, si c'est parce que l'utilisateur veut réellement arrêter l'écoute ou entendre un bruit extérieur, le brevet précise que les AirPods éteindront l'audio des oreillettes.

Ce brevet crédite Charles L. Greenlee qui a déjà publié des travaux sur les ultrasons pour Apple.