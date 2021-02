Epic Games veut que Scott Forstall témoigne dans le procès d'Apple

La récente bataille entre Epic Games et Apple semble prendre des proportions toujours plus démesurées, et l'histoire semble loin d'être terminée.



Pour rappel, très récemment, le studio de jeux vidéo a voulu boycotter les 30% de taxes de la Pomme sur les achats intégrés au sein de la version iOS de Fortnite. Pour cela, ils ont réussi à inclure leur propre système de paiement, ce qui n'a pas plu à Cupertino, qui a alors supprimé le Battle Royale de l'App Store.



Dans une bataille juridique qui se déroule dans plusieurs pays, Epic Games veut que l'ancien chef d'iOS, Scott Forstall, témoigne...

Epic Games réclame le témoignage de Scott Forstall

Epic souhaite donc le témoignage de Scott Forstall, ancien chef d'iOS, soulignant son importance dans l'affaire.

Pendant plus d'un mois, Apple a continué à promettre qu'il fournirait une date pour le dépôt de M. Forstall, mais ne l'a pas fait. Puis, le 5 février 2021 - à peine dix jours avant la fin de la découverte des faits - Apple a révélé que M. Forstall n'avait pas répondu aux demandes d'Apple ou confirmé qu'il comparaîtrait pour une déposition, qui était alors provisoirement prévue pour le 11 février. Epic a demandé à Apple de fournir la dernière adresse connue et les coordonnées de M. Forstall, Apple a initialement fourni une boîte postale et un identifiant Twitter. Apple a également déclaré qu'elle n'était pas autorisée à partager le numéro de téléphone de M. Forstall, mais a déclaré plus tard qu'elle ne croyait pas être en possession du numéro de téléphone actuel de M. Forstall.

Dans ce même document, Apple affirme ne pas s'opposer à la déposition de Forstall, mais ne souhaite pas le forcer à y participer.