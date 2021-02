Hyundai dévoile la Ioniq 5, une voiture électrique néo-rétro

Medhi Naitmazi

Très attendue, la nouvelle voiture de chez Hyundai débarque sous le nom de "Ioniq 5", un SUV familial 100% électrique qui inaugure une plate-forme technique inédite baptisée E-GMP. Avec son stylé néo-rétro, la Ioniq 5 jette les bases d'une nouvelle ère qui aurait pu être celle d'Apple.

Ioniq 5 : du style !

Rappelez-vous il ya quelques semaines, Hyundai confirmait être en discussion avec la firme à la pomme au sujet de sa future Apple Car. Entre autres, on apprenait que la concurrente des Tesla partirait de la nouvelle plateforme E-GMP de Hyundai. Finalement, les deux entreprises ont arrêté les discussions.



Pour revenir à la Ioniq 5, le constructeur coréen a utilisé le gabarit de la dernière Kona qui avait été imaginé pour supporter plusieurs modes de motorisation. Et comme la mode revient tous les 20-30 ans, on ne sent pas dépaysé par les lignes réussies de ce tout nouveau modèle. Un hommage assez marqué aux années 80 avec des airs de DeLorean et de la premuère Volkswagen Golf. Mieux, ses optiques à LED rappellent les pixels des jeux vidéo old-schools.

Technologie

Mais 2021 oblige, la Ionique 5, supervisée par le Belge Luc Donckerwolke, n'oublie rien de la technologie actuelle.

Parmi les atouts, Hyundai met en avant un affichage tête haute de 44 pouces qui s'étend sur tout le pare-brise, ainsi qu'un tableau de bord entièrement numérique inspiré par Mercedes. La partie centrale étant tactile pour l'info-divertissement.



Le plus important concerne forcément la toute nouvelle plate-forme E-GMP qui loge notamment les batteries dans le plancher. Disponible avec un coeur de 52,8 kWh ou 72,6 kWh selon les versions, la 5 de Hyundai est proposée en propulsion avec un moteur arrière de 125 kW (170 ch) ou en quatre roues motrices avec un moteur de 160 kW (218 ch) à l'arrière et un moteur de 70 kW à l'avant pour atteindre 605 Nm de couple. Cela donne un 0 à 100 en 5,2 secondes et une autonomie de 500 km. Pas mal, surtout qu'en option, la Ioniq 5 pourra recevoir des capteurs solaires sur le toit, histoire d'augmenter l'autonomie de quelques kilomètres.



Côté recharge, la Hyundai reprend le système de la Porsche Taycan et l'Audi e-tron GT avec une tension de 800 V permettant d’accepter des puissances de charge jusqu’à 220 kW sur bornes rapides. On comprend ainsi le partenariat de Hyundai au réseau Ionity, qui compte 45 stations rapides en France.

Dimensions

Le nouveau SUV électrique fait 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,60 m de haut. C'est donc la taille d'un Audi Q5 ou d'un Peugeot 5008.



Petite surprise à l'intérieur avec la possibilité de passer du côté passager au siège conducteur facilement grâce à l’absence de tunnel central. Le plancher plat est également de mise à l'arrière avec même une banquette coulissante sur 20 cm. Une manière d'agrandir l'espace intérieur et atteindre des chiffres de limousine. Le coffre est donné pour 531 litres.

Prix et date de sortie

Tout cela a bien évidemment un prix. Si le constructeur n'a rien annoncé pour le moment, on parle de 40 000€ minimum. En revanche, la Ioniq 5 sortira en France dès le mois de juin. Voilà un concurrent de taille aux Model 3 de Tesla et ID.3 de Volkswagen.