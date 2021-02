Kill It With Fire : défoulez-vous contre des araignées...

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Quel arachnophobe normalement constitué n'a pas rêvé secrètement de prendre sa revanche contre les petites bêtes à 8 pattes ? Si dans la vraie vie, c'est déconseillé et pas vraiment possible, le jeu du nom de Kill It With Fire (v1.0, 792 Mo, iOS 11.0) va vous permettre la prouesse de façon virtuelle.



Disponible sur Steam depuis le mois d'août 2020, la création de tinyBuild va avoir le droit à un portage sur nos mobiles. Il est désormais possible de précommander le jeu sur l'App Store, qui sortira le 4 mars prochain.



Voici la bande-annonce :

Kill It With Fire : une belle chasse à l'araignée

L'araignée. L'ennemi juré de l'humanité, depuis l'aube des temps. En tant qu'agent exterminateur de Kill It With Fire, c'est à vous qu'il revient de l'affronter ! Rassemblez tout un arsenal pour traquer ce fléau à huit pattes dans un voyage à travers le temps, l'espace et les lotissements - enfin, pas forcément dans cet ordre.

Kill It With Fire est un jeu d'action qui vous lancer dans une chasse aux araignées sans règles : que ce soit avec des explosions, des armes de jet, un lance-flammes ou des objets, vous avez carte blanche !



Sortie prévue le 4 mars avec un achat intégré.

