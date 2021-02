Un Pixel Fold en préparation chez Google ?

Il y a 2 heures

Alban Martin

Google, Oppo et Xiaomi seraient en train de développer leurs smartphones pliables d'après une fuite du site The Elec qui précise que les trois constructeurs travaillent avec Samsung Display pour la partie écran.

Un Google Pixel pliable ?

Samsung a timidement inauguré le marché des smartphones pliants en 2019 avec son Galaxy Fold. Bien que ce fut un exploit notable (accompagné d'un couac sur la fiabilité), les ventes sont restées confidentielles. Les premiers modèles d'une nouvelle technologie sont généralement considérés comme des produits bêtas, en plus d'être très haut perchés en termes de prix. Huawei qui avait rapidement proposé une alternative s'est retrouvé dans la même situation.



Les deux constructeurs ont proposé une première amélioration cette année avec les Galaxy Z Fold 2 et le Huawei Mate X2, mais les prix n'ont pas baissé. La démocratisation de ce nouveau format de téléphone passera bien évidemment par une diffusion plus large avec des tarifs plus accessibles. Pour cela, il faut que d'autres marques s'y mettent. Et c'est précisément ce que Samsung Display est en passe de réaliser.

Le Huawei Mate X2 à 2800$

Alors que le coréen travaille avec Apple sur un potentiel iPhone Fold, le site The Elec rapporte aujourd’hui que Samsung serait en contact avec Oppo, Xiaomi et Google afin de leur fournir des dalles OLED flexibles. Les trois constructeurs seraient d'ailleurs partis sur des designs différents.



Oppo aurait choisi un modèle pliant verticalement, comme le Galaxy Z Flip avec une dalle de 7,7 pouces une fois dépliée.



Xiaomi préférait finalement un modèle pliant vers l'intérieur, contrairement au prototype qu'il avait montré il y a bientôt deux ans. On se doute qu'au quotidien, il est plus facile de protéger la dalle avec cette conception. L'écran ferait 8 pouces une fois déplié.



Mais finalement, la surprise viendrait de Google. En effet, aucune rumeur ne prêtait jusqu'ici un tel projet au géant de la recherche Internet. Pour son futur et hypothétique Pixel Fold, le constructeur américain aurait jeté son dévolu sur une dalle de 7,6 pouces OLED. Google aurait même passé commande auprès de Samsung Display, mais aucun autre détail n'a été divulgué. Dommage, d'autant que du côté d'Apple, l'iPhone Fold est également en plein développement avec plusieurs brevets déposés ces derniers mois.