Promo : la Xiaomi MI TV 4S en 65 pouces à seulement 599,99€ (non vous ne rêvez pas)

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

7

Comme à son habitude, Xiaomi repousse les limites du possible avec les prix. La firme qui est habituée à proposer des prix bas à ses clients, vient de frapper un gros coup avec son téléviseur Mi TV 4S. Le modèle 65" normalement proposé au très bon tarif de 699,99€ est en réduction à 599,99€ chez Darty. Autant vous dire que cette offre vaut le détour !

Publicité

Découvrez la Mi TV 4S

On connait Xiaomi pour les smartphones, les écouteurs sans fil ou encore les tablettes, mais un peu moins pour les téléviseurs. Et pourtant... La firme chinoise a prouvé plus d'une fois son talent et l'innovation qu'elle est capable d'apporter dans ses TV connectées.

L'un des derniers modèles commercialisés, c'est la Mi TV 4S, après un temps assez long pour l'obtenir en France, le téléviseur est désormais facilement trouvable chez la majorité des revendeurs.

Darty propose justement une belle promotion sur le modèle 65 pouces, en effet celui-ci est proposé au tarif de 599,99€ au lieu de 699,99€. Une réduction de 100€ sur un prix déjà extrêmement bas !

Au niveau des caractéristiques, il n'y a rien d'incroyable, mais le téléviseur possède quand même les arguments nécessaires pour convaincre une majorité de clients potentiellement intéressés.

Vous retrouverez avec la Mi TV 4S 65" du :

Publicité

4K HDR (pas de Dolby Vision ou HDR 10),

Un processeur MTK 64 bits Quad-core

Le DTS-HD et le Dolby Audio

Un double haut-parleur de 10W avec un système bass reflex et support OTS-HO

3 port HDMI (HDMI 2.0 et un port ARC)

Bluetooth 4.2 (parfait pour la connexion d'enceintes, casques sans fil ou tout autre appareil qui se connecte en Bluetooth)

Au-delà de toutes ces caractéristiques plutôt basiques, vous retrouverez un univers connecté avec une multitude d'applications comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube... Malheureusement, l'application Apple TV ne sera pas disponible. Apple n'a pas encore créé de partenariat avec Xiaomi.



En plus de toutes ces bonnes nouvelles, vous aurez également les engagements Darty avec une garantie de 2 ans, une livraison offerte avec une mise en service gratuite, une reprise de votre ancien téléviseur et un délai de rétractation de 15 jours maximum.