Apple affiche l'indice de réparabilité de ses produits en France

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Pour se mettre en conformité avec la loi française, Apple déployé une mise à jour de son Apple Store afin d'ajouter l'indice de réparabilité sur ses iPhone et Mac. La nouvelle information n'est pas forcément très visible car la société dirigée par Tim Cook ne l'a fait figurer que juste avant la mise au panier.



On trouve également une page d'assistance dédiée.

Conformément à la loi française relative à l’économie circulaire, Apple a établi des indices de réparabilité pour les configurations standard des produits concernés. Cette réglementation vise à limiter le gaspillage et à promouvoir le développement d’une économie circulaire.

Les iPhone 11 d'Apple sont les moins réparables

Cette information correspond, comme son nom l'indique, à la note attribué pour la facilité (ou non) de réparer le produit. C'est l'équivalent de ce fait iFixit à chaque sortie de nouveau produit. Plus l'appareil utilise de la colle et des soudures entre les composants, plus la note est mauvaise.



Chez Apple, l'iPhone 12 écope d'un moyen 6/10, alors que les iPhone 11 affichent 4,5/10. Si vous êtes du genre à bricoler ou en tout cas à faire réparer, l'iPhone SE et ses homologues, les iPhone 6 / 7 / 8, sont les meilleurs sur ce point avec en moyenne près de 6,5/10.



Voici un exemple de tableau récapitulatif sur la note de l'iPhone 12 Pro Max :

Les MacBook sont tous dans la moyenne

Du côté des Mac, l’indice de réparabilité est un peu meilleur au global. Apple n'a affiché que les informations de ses ordinateurs portables avec les MacBook Pro et MacBook Air. Voici les notes :

MacBook Pro 13 M1 : 5,6/10;

MacBook Pro 16 : 6,3/10;

MacBook Air M1 : 6,5/10.

Comment est calculé l'indice de réparabilité ?

Tout cela est bien beau mais comment est calculé et par qui est attribué ce fameux indice obligatoire en France ? Et bien ce sont les constructeurs qui sont ici juges et partis. Mais attention, si Apple a menti en déterminant les différents indices, la répression des fraudes pourra lui tomber dessus à la suite d'un contrôle de vérification.



Enfin, l'indice est calculé selon cinq critères :

Documentation technique, d'utilisation et d’entretien

Démontabilité : outils nécessaires, accès, fixations, ....

Disponibilité des pièces détachées

Prix des pièces détachées

Logiciel : mises à jour, assistance à distance, réinitialisation, etc. Apple se rattrape d'ailleurs très bien sur ce point.

