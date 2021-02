Twitter lance les Super Follows, l'abonnement payant à des tweets

Nous en parlions la semaine dernière, et voilà que c'est désormais officiel... Le réseau social Twitter (v8.54.5, 127 Mo, iOS 12.0) vient officiellement de présenter les Super Follows, autrement dit la possibilité de payer pour avoir accès à certains tweets et avantages. Ainsi, les "influenceurs" de la plateforme vont pouvoir fixer des abonnements à leurs followers pour créer une sorte de groupe VIP.



Une annonce suivie de pas mal de critiques au sein du réseau social, qui ne comprennent pas la décision prise...

Twitter lance officiellement les Super Follows

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Twitter a officiellement annoncé et révélé les détails autour des Super Follows, mais également sa stratégie allant jusqu'à 2023 et qui lui permettrait de doubler son chiffre d'affaires.

Nous repensons les suggestions et explorons des solutions pour fournir des modèles d'incitation financière aux créateurs et aux éditeurs, afin qu'ils soient directement soutenus par leur public.

Le but de l'arrivée des Super Followers est donc de "doubler la vitesse de développement d'ici fin 2023, ce qui signifie doubler le nombre de fonctionnalités livrées par employé qui entraînent directement soit le mDAU [utilisation active quotidienne monétisable ou utilisateurs], soit les revenus".



Chaque utilisateur influent pourra ainsi proposer un certain prix pour permettre aux followers d'accéder à des tweets privilégiés, de faire partie à des groupes ressemblant à ceux de Facebook, à une newsletter et adopter un badge spécial.



Outre cette annonce, Twitter continue sa lutte contre le harcèlement et présent le safety mode, qui permet de détecter les comptes "qui pourraient agir de manière abusive ou spammer" et ainsi "bloquer automatiquement les comptes qui semblent enfreindre les règles de Twitter, et de mettre en sourdine les comptes qui pourraient utiliser des insultes, des injures, un langage vulgaire ou des propos haineux".



Que pensez-vous de ces nouveautés ?

