Biden annule le gel des visas de travail aux États-Unis

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

La décision avait fait grand bruit à l'époque lorsque le gouvernement Trump avait pris la décision de geler les visas de travail pour les immigrants aux États-Unis. Seulement, depuis, une nouvelle tête a pris place au sein de la Maison-Blanche et Joe Biden, le successeur, vient de revenir sur cette décision pour le plus grand plaisir de grandes entreprises s'étant révoltées à l'époque.



Parmi elles, on retrouve notamment Apple, Google, Microsoft ou encore Facebook qui n'avaient pas adhéré à cette décision.

Joe Biden réautorise les visas de travail pour les immigrants

Cette nuit, Joe Biden a ainsi déclaré :

Cela nuit aux États-Unis, notamment en empêchant certains membres de la famille de citoyens américains et de résidents permanents légaux de rejoindre leur famille ici. L'ancien président Donald Trump avait gelé les «cartes vertes» pour les nouveaux immigrants et suspendu les visas de travail temporaire pour les travailleurs qualifiés, les cadres et les jeunes au pair des catégories H-1B, H-4, H-2B, L-1 et J.



Cette politique antérieure avait, dans certains cas, amené un retard et une éventuelle déchéance de leur opportunité... les empêchant de réaliser leurs rêves aux États-Unis.

Apple s'appuie notamment sur le visa de travailleur qualifié H-1B pour recruter des ingénieurs en logiciel du monde entier.



