Acquis par Apple en 2018, la start-up Buddybuild ferme ses portes

En général quand Apple procède à l'acquisition d'une entreprise, il y a deux solutions pour l'avenir de celle-ci. Soit elle continue ses activités sous l'entité Apple ou soit elle ferme et la firme de Cupertino récupère tous les employés pour d'autres projets. Pour la start-up canadienne Buddybuild, c'est la seconde solution qui a été sélectionnée, un mail a été envoyé à tous les clients pour leur signaler que l'aventure était terminée.

Buddybuild avertit ses clients de la fin imminente

Boddybuild est une start-up qui a rencontré beaucoup de succès au Canada, elle proposait aux développeurs d'applications mobiles des outils qui permettaient de créer facilement et rapidement des apps via des services tiers comme GitLab, BitBucker ou encore GitHub.

En 2017, BuddyBuild commence à être aux centres des conversations à l'Apple Park, puis Tim Cook et le reste de l'équipe de direction commencent à en entendre parler. L'année suivante, la firme de Cupertino entre en contact avec la start-up canadienne pour leur proposer de racheter Buddybuild et l'ensemble de ses salariés. Après plusieurs mois de discussions et de négociations, tout est bouclé et les nombreux employés sont tous d'accord pour rejoindre le géant californien.

3 ans après cette acquisition (dont le montant est resté secret), Buddybuild arrive dans la dernière étape, celle de la fermeture. Non pas à cause d'un échec suite au rachat, mais parce que tous les employés partent vers l'équipe Xcode. Apple avait déjà mentionné sa motivation il y a 3 ans, la firme avait expliqué qu'elle reprendrait les employés de Buddybuild pour "construire des outils de développement incroyables pour l'ensemble de l'entreprise iOS".



Dans un mail envoyé à ses clients, Buddybuild dévoile une date de fin de prise en charge de ses services, celle-ci est fixée au 31 mars 2021. L'ensemble des mises à jour régulières sont-elles interrompues dès maintenant, preuve que les salariés sont déjà concentrés sur le nouveau projet que leur a donné Apple.

Pour éviter un problème de récupération des données, la start-up canadienne conseille à ses clients de commencer à transférer leur travail le plus rapidement possible pour éviter la perte de toute évolution de projet personnel.



