Les lives Instagram passent à quatre personnes en même temps

Il y a 3 heures

Julien Russo

Instagram figure aujourd'hui comme la meilleure solution pour discuter avec ses followers, à travers des lives complets (commentaires, likes et question perso) le réseau social a rapidement séduit des centaines de millions d'utilisateurs. L'une des évolutions de sa fonctionnalité de direct a été la possibilité d'accueillir une autre personne pour effectuer un live en duo. Désormais, on va pouvoir accueillir 3 autres utilisateurs afin de faire des lives à plusieurs !

Instagram lance le "Live Rooms"

Depuis le rachat par le groupe de Mark Zuckerberg, Instagram a pris une toute nouvelle dimension. Le réseau social a ajouté les stories, les conversations vidéos dans les messages privés, les lives... Une multitude de fonctionnalités qui ont permis d'attirer toujours plus d'utilisateurs à travers le monde !

Aujourd'hui Instagram annonce une nouveauté majeure dans ses lives, vous allez maintenant pouvoir inviter plus une, mais trois personnes à vous rejoindre sur votre live. Sans entrer dans le détail, Instagram indique aussi que de nouvelles fonctionnalités audio vont prochainement voir le jour. On a hâte d'en savoir plus.



Les lives vont également prendre une nouvelle jeunesse puisque le réseau social a décidé d'intégrer la possibilité d'acheter des badges pour les hôtes, mais aussi des outils plus poussés comme la possibilité de vendre des articles et collecter de fonds.

Une merveilleuse idée pour les autoentrepreneurs et influenceurs qui veulent une meilleure proximité avec leur clientèle pour vendre leurs produits. Au-delà de cette première opportunité, la collecte de fonds va ravir les différentes associations et personnalités qui se servent d'Instagram pour récupérer de l'argent afin d'aider une cause.

Pour effectuer un live avec plusieurs personnes, le principe reste le même que le duo. Il vous suffira de balayer à gauche puis de sélectionner l'option "En direct" dans le menu déroulant dans la partie inférieure de l'écran.

Une fois votre live lancé, vous pourrez ajouter manuellement des personnes de votre liste de followers, mais aussi des utilisateurs qui regardent le live et qui auront demandé à vous rejoindre.



Les lives à quatre personnes sont déjà disponibles, il vous faut juste télécharger la dernière version de l'application Instagram sur votre iPhone. En ce qui concerne les diverses fonctionnalités qui consistent à vendre pendant le live ou collecter des fonds, celles-ci arriveront ultérieurement, le réseau social n'a donné aucune date, mais a affirmé être sur la bonne voie pour proposer cela très rapidement ! Aucun doute qu'il doit y avoir de nombreuses personnes très intéressées.

