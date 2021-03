L'application météo Weather Line sera supprimée dans un an

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

L'application météo Weather Line présente depuis de nombreuses années sur l'App Store vient d'annoncer qu'elle se fait racheter. L'application sera donc supprimée de l'App Store d'ici un an, de quoi laisser du temps aux utilisateurs pour en trouver une autre.

Weather Line ferme ses portes

Trouver une application météo est assez facile mais en revanche trouver une application météo fiable, c'est une autre paire de manches. La plupart des utilisateurs utilisent l'application Météo de base, implantée dans l'iPhone mais d'autres sont partis à la découverte d'une meilleure application sur l'App Store.

Si c'est votre cas et que vous utilisez Weather Line, sachez que cela ne sera bientôt plus possible. Dans une note de blog, la société a indiqué qu'elle fermerait ses portes définitivement le 1er avril 2022 soit dans un an. Les dirigeants expliquent avoir trouvé un accord avec un "acheteur inconnu" et que bien évidemment aucunes données personnelles ne seront vendues. Elle précise également que tous les abonnements actifs SuperCharge seront prolongés gratuitement jusqu'à la date de fermeture en guise de remerciement pour les clients fidèles mais précise que l'application n'est plus disponible sur le store si vous ne l'aviez pas déjà téléchargée.



Après plus de 10 ans d'existence sur l'App Store, l'application météo Weather Line va cesser d'exister car un mystérieux inconnu a décidé de la racheter. Quand on sait qu'Apple s'active de plus en plus en coulisses pour améliorer son application Météo avec comme exemple le récent rachat de Dark Sky, ne serait-ce pas l'heureux élu ?