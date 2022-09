Mercury Weather est une élégante app météo remplie d'informations

Vous n'avez pas nécessaire besoin de chercher longtemps une application météo pour votre iPhone. Des centaines de choix sont disponibles sur l'App Store, et Apple continue d'apporter de grandes améliorations à l'option de base disponible, encore dernièrement avec iOS 16.



Mais si vous cherchez quelque chose de simple à utiliser et de beau, essayez sans hésiter la nouvelle application Mercury Weather.

Découvrez l'application Mercury Weather

Au lieu d'en mettre plein la vue avec des effets dans tous les sens, l'application de Kai et Malin se concentre sur la fourniture d'un aperçu de la météo pour un endroit spécifique. Et elle le fait très bien.

Une fois que vous avez défini un lieu de résidence, vous voyez l'évolution de la température et du temps dans les 48 heures à venir, ainsi que les précipitations attendues minute par minute dans les 60 minutes à venir.

En dessous, vous trouverez les prévisions quotidiennes pour aujourd'hui et les sept prochains jours.



Si vous désirez obtenir plus d'informations, comme les prévisions de précipitations, d'humidité et de vent, ainsi que les heures de lever et de coucher du soleil, il suffit de sélectionner une date.



Une autre fonctionnalité intéressante est le voyage intelligent. Chaque fois que vous vous éloignez de l'endroit où vous vous trouvez, la destination est automatiquement ajoutée à vos villes sauvegardées lorsque vous rentrez chez vous. Vous pourrez ainsi facilement suivre la météo sur les deux lieux.



Et il n'est même pas nécessaire d'ouvrir l'application pour voir les informations météorologiques. Toute personne disposant d'iOS 16 peut ajouter des widgets d'écran de verrouillage à partir de l'application. Il existe également des widgets pour l'écran d'accueil qui sont apparus avec iOS 14.



L'application est également disponible sur l'Apple Watch. Même sur le petit écran, l'application fait un excellent travail en vous donnant une idée des informations météorologiques actuelles et prévues d'un seul coup d'œil. Vous pouvez également utiliser les complications de l'application pour les ajouter à un cadran de montre.



Mercury Weather est téléchargeable gratuitement sur l'App Store dès maintenant. Vous aurez besoin d'un abonnement pour utiliser les widgets de l'écran de verrouillage sur iOS 16 et l'application Apple Watch. Un abonnement coûte 2,49 € par mois, 1,99 € par an ou 34,99 € pour la durée de vie de l'application. Vous pouvez donc l'utiliser sans payer dans la plupart des cas.

