iOS 14.5 et iPadOS 14.5 bêta 3 sont disponibles pour les développeurs

Hier à 22:22 (Màj hier à 22:25)

Julien Russo

Réagir

Après la mise en ligne de la nouvelle bêta de macOS 11.3 tout à l'heure à 19h, Apple vient de publier la troisième bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5 ! La mise à jour apparait seulement deux semaines après la bêta 2 et apporte un lot de correctifs et probablement des nouveautés qui seront repérées d'ici les prochaines heures.

Publicité

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 bêta 3

C'est disponible dès maintenant, les développeurs Apple peuvent télécharger la nouvelle bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5. Pour cela, ils doivent se rendre dans les réglages de leur iPhone et/ou de leur iPad puis aller dans Général et Mise à jour logicielle. À cet endroit, ils pourront télécharger la dernière bêta qui est déjà visible. L'autre solution consiste à télécharger la nouvelle version via l'Apple Developer Center.



Pour l'instant la bêta 3 n'est pas encore disponible aux testeurs publics, il y a de fortes chances que nous ayons accès dans 24 heures au plus tard. Apple cherche à savoir dans un premier temps si tout est stable avant de donner l'accès à un plus large public.

Pour rappel, iOS 14.5 est la mise à jour qui intègre le plus de nouveautés depuis le lancement d'iOS 14 en septembre 2020.

Vous retrouvez un tout nouveau système d'authentification (spécial masque) qui se sert du Face ID et de l'Apple Watch pour vérifier votre identité, une prise en charge de la manette de la PlayStation 5, la possibilité d'avoir la 5G en Dual-SIM ou encore de nouvelles fonctionnalités communautaires dans Apple Plans.



Il n'y a pour l'instant aucune date précise pour la disponibilité d'iOS 14.5 en version officielle, mais le bon rythme des bêtas montre que cela avance assez vite et que le développement se réalise sans blocage majeur.