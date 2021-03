Kuo : iPhone 14 sans encoche, iPhone SE 5G en 2022 et iPhone Fold en 2023

L'analyste le mieux informé de la planète sur la société de Tim Cook ne s'arrête pas là puisqu'il a évoqué l’arrivée d’un iPhone pliable en 2023, que nous appelons pour le moment iPhone Fold. Ce tout nouveau produit serait composé d'un écran pliable d'une diagonale comprise entre 7,5 et 8 pouces. Actuellement, Kuo affirme que les étapes cruciales se joue du côté des ingénieurs d'Apple afin de déterminer si le produit sera viable en production de masse à des coûts maitrisés d'ici deux ans. En revanche, pas de compatibilité Apple Pencil à l'horizon, alors même qu'il se murmure que l'iPhone Fold remplacerait l'iPad Mini.

Un temps annoncé pour 2021, l'iPhone SE attendrait donc plutôt 2022 pour sortir. Et la version Plus n'est pas d'actualité selon Kuo. Pour mémoire, l'iPhone SE 2 est sorti en avril 2020, soit quatre ans après le premier iPhone SE qui était basé sur l'iPhone 5S.

L'an prochain encore, Apple devrait commercialiser un iPhone SE 3 qui conserverait le même gabarit. Il s'agit du chassis de l'iPhone 8 qui serait donc reconduit avec un écran de 4,7 pouces et un bouton Touch ID. Mais pour en vendre, Apple aurait prévu d'intégrer une puce 5G ainsi que la puce A15 qui sera inaugurée sur l' iPhone 13 .

Attendue depuis 2017 et l'avènement de l'iPhone X, la fin de l'encoche devrait intervenir en 2022. Mais les iPhone 14 n'auront très certainement pas un écran total car Kuo explique que la firme de Cupertino va passer par un poinçon pour caser les éléments nécessaires au Face ID, ou du moins une caméra frontale. Si c'est seulement ce dernier élément qui est présent, alors l'iPhone 14 sera probablement livré avec un système Touch ID sous l’écran.

L'analyste Ming-Chi Kuo n'a pas seulement évoqué les iPhone 13, il a également livré des informations croustillantes sur les prochaines fournées de téléphones Apple. Pour lui, un iPhone sans encoche arrivera en 2022 avec l'iPhone 14, suivi d'un iPhone Fold en 2022 et d'une variante 5G de l'iPhone SE.

