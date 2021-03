Twitter : les tweets complotistes sur le vaccin Covid-19 vont avoir un message d'alerte

Julien Russo

Vous souvenez-vous pendant l'élection américaine quand Donald Trump et les autres républicains postaient des tweets relayant des votes frauduleux massifs ? Twitter avait mis en place une petite bannière pour alerter les utilisateurs qu'une fausse information était véhiculée dans ce tweet. Le réseau social a décidé de faire la même chose avec les tweets complotistes sur les vaccins du Covid-19.

Twitter active la modération par message d'alerte

C'est une technique qui a fait ses preuves avec l'ancienne administration de la Maison-Blanche, Twitter a donc décidé de renouveler l'expérience avec cette fois les tweets indésirables sur les vaccins du Covid-19.

Au lieu de procéder à la suppression et de se faire (encore une fois) critiquer par ses utilisateurs pour un manque de liberté d'expression, le réseau social de Jack Dorsey a décidé de laisser un message indiquant que ce tweet peut "induire en erreur".

Une fois qu'un utilisateur s'est fait remarquer par la modération, les autres tweets qui seront postés seront surveillés de près. Si celui-ci enfreint à nouveau les règles de Twitter, le compte sera temporairement désactivé pendant 12 heures, puis (à nouveau) 12 heures, puis 1 semaine et enfin la suspension permanente.

Le message d'entête de l'alerte informera que le tweet est trompeur, puis suivra le message :

Découvrez pourquoi les responsables de la santé considèrent que les vaccins COVID-19 sont sûrs pour la plupart des gens.

Comme pour l'élection présidentielle, Twitter redirigera vers des articles de grands médias et d'experts qui affirment qu'il n'y a aucun risque si vous acceptez de vous faire vacciner.

Avec ce système déjà maitrisé, Twitter souhaite endiguer la tendance des tweets contenant de fausses informations sur les vaccins Covid-19. À cause de ce genre de messages qui se partagent à grandes vitesses, des millions de personnes refusent de se faire vacciner par peur de ce qu'ils ont pu voir sur internet.

Du côté de Facebook, une décision plus radicale a été prise, celle de supprimer tous les posts complotistes autour du vaccin, que ça soit dans les groupes, les pages ou les profils privés. YouTube et TikTok ont également annoncé des directives similaires, chaque réseau social semble avoir compris qu'il y a une importante responsabilité surtout quand on possède des centaines de millions d'utilisateurs quotidiens.



