Zoom va bientôt proposer le sous-titrage automatique pour tous

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

L'application de visioconférence la plus populaire du moment Zoom vient d'annoncer que le sous-titrage automatique sera disponible pour tout le monde à partir de l'automne. Une bien belle nouvelle qui débarque sur les comptes gratuits et donc sans surcoût.

ZOOM démocratise sa fonction "transcription en direct"

L'application de visioconférence Zoom qui fait un carton international depuis la pandémie mondiale (qui ne cesse de nous embêter) à fait un petit point rapide sur quelques "nouvelles" fonctionnalités qui seront disponibles dans les prochains mois.



Parmi les nouveautés à venir il y en a une qui retient toute notre attention c'est le sous-titrage automatique. Vous l'avez sûrement deviné, le but ici est de proposer les sous-titres dans la langue de votre choix afin de discuter avec d'autres personnes qui parlent une langue que vous ne comprenez pas.

Cette fonctionnalité assez incroyable était jusqu'à maintenant réservé aux comptes payants mais visiblement cela va changer en 2021. Jen Hill, responsable marketing, vient d'annoncer dans un communiqué que le sous-titrage automatique, appelé "transcription en direct" allait être disponible pour tous (même les comptes gratuits) à partir de l'automne 2021.



Pour les plus impatients, la "transcription en direct" est déjà disponible sur demande via un formulaire pour celles et ceux qui organisent des réunions. Pour les autres, plus qu'à patienter jusqu'à l'automne pour tester cette option sur votre compte gratuit.



