Un Australien poursuit Apple en justice après l'explosion de son iPhone X dans sa poche

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Ce n'est pas la première fois et probablement pas la dernière qu'un produit Apple voit sa batterie gonfler jusqu'à l'explosion. Un Australien vient de prendre la décision de déposer plainte contre Apple deux ans après l'explosion de son iPhone X alors qu'il l'avait dans la poche de son pantalon. L'homme explique en détail comment l'incident s'est produit, il se dit aussi déterminé à faire condamner la firme de Cupertino.

Son iPhone X explose dans sa poche

C'est un procès exceptionnel et assez rare qui vient de débuter en Australie, Robert De Rose un scientifique qui possède plusieurs produits Apple (dont un iPhone X) vient de poursuivre Apple en justice suite à l'explosion de son smartphone sur sa cuisse.

L'homme qui travaillait dans son laboratoire explique avoir ressenti une forte douleur à la jambe suivi d'un "pop" qui provenait de sa poche de pantalon. Il a expliqué au média 7NEWS :

J'ai entendu un léger bruit de pop, suivi d'un pétillement, puis j'ai ressenti une douleur intense à la jambe droite, alors je me suis immédiatement levé et j'ai réalisé que c'était mon téléphone.

De Rose explique avoir été brûlé au second degré par l'iPhone X qui s'est mis à chauffer puis à exploser, il affirme que cet incident lui a causé des brûlures au deuxième degré. Le scientifique décrit également que plusieurs composants de l'iPhone ont tellement chauffé qu'ils sont devenus des cendres, selon sa déclaration au média, il y en avait partout !

À l'endroit où l'iPhone X a explosé, sa peau s'est mise à peler les jours qui ont suivi, la douleur a été présente sur le moment et a duré les jours et semaines qui ont suivi.

Ce qui est le plus surprenant c'est que Robert De Rose a pris contact avec le service technique d'Apple pour leur signaler l'incident, cependant celui-ci n'a pas su apporter une réponse adéquate à la situation. Le propriétaire de l'iPhone affirme avoir été ignoré par Apple !

On pourra dire que De Rose a été patient et a tenté de trouvé un arrangement financier ou toute autre compensation avec le géant californien, mais en vain. Après deux ans d'attente, le scientifique a décidé de déposer plainte contre Apple pour se faire entendre et obtenir réparation.



Une autre histoire similaire est arrivée en Australie à Melbourne, un client Apple a déclaré s'être fait bruler le poignet par son Apple Watch. Celle-ci aurait surchauffé d'une façon extrêmement violente !

La plainte de cet utilisateur a été regroupée avec celle de Robert De Rose.

Apple réagit

Une explosion d'iPhone ? Il n'en faut pas plus pour que les médias locaux relaient l'information avec derrières les médias internationaux. Pour Apple, c'est une publicité très négative, surtout que dans le cas de Robert De Rose, il s'agissait d'un iPhone X ayant 1 an d'utilisation avec une batterie d'origine.

Un porte-parole chez Apple a immédiatement réagi au média 7NEWS, il a rappelé que la sécurité des clients était prise au sérieux et qu'aucune situation de ce genre n'était mise de côté. Une enquête interne serait même en cours pour l'explosion de l'iPhone X et la surchauffe de l'Apple Watch !



Rappelons quand même qu'il s'agit de cas isolé, Apple a des millions d'iPhone X et d'Apple Watch en circulation dans le monde. Aucun problème de grande ampleur n'a été remonté à Apple. Il ne fait aucun doute que si les iPhone X ou certaines générations d'Apple Watch pouvaient causer des explosions, Apple ferait immédiatement un rappel des références au risque que cela lui coûte plusieurs millions de dollars.



