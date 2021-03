Le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues à partir de 2022 ?

Les scooter et motos seraient donc soumis dès 2022 à un contrôle technique tous les deux ans ainsi qu'avant une vente entre particuliers. Après avoir subi plusieurs échecs sur ce projet, il semblerait que cette fois-ci, ce soit la bonne. La raison principale évoquée, vous la connaissez, réduire au maximum le nombre de morts sur les routes chaque année. Bien évidemment certaines associations de motards se sont révoltés contre cette nouvelle loi en expliquant que les accidents de moto causés par un problème technique représentent même pas 1% de la totalité des accidents. À noter qu'il va également falloir que les organismes de contrôle technique s'équipent du matériel adéquate et des personnes compétentes ce qui ne sera pas si simple qu'il n'y paraît. Affaire à suivre.

En ce début d'année 2021, ce n'est pas la fête pour les motards français. Après que Macron ait décidé d'interdire à nouveau la circulation interfile (entre les voitures) sur tout le territoire après un "essai" de plusieurs années, voilà que le Parlement Européen (Comité Transport et Tourisme) souhaite rendre obligatoire le contrôle technique pour les deux/trois roues.

