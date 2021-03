La première photo de l'Apple Pencil 3 ?

Alban Martin

Selon les rumeurs les plus insistantes, Apple préparerait le lancement de nouveaux iPad Pro dès ce mois-ci. Mais cette fois, il s'agit d'un accessoire avec une photo volée d'un nouveau modèle d'Apple Pencil qui accompagnerait la sortie des nouvelles tablettes.



Vraiment l'Apple Pencil 3 ?

Vous en conviendrez, il est difficile de tirer des conclusions sur cette image d'Apple Pencil qui a été partagée sur Twitter par le leaker M. White. Le plus gros visible concerne la finition du stylet qui n'est plus matte mais brillante. C'est en effet un retour au premier modèle qui avait laissé place à un Apple Pencil 2 mat.

Un autre changement entre l'Apple Pencil de première génération et l'Apple Pencil de deuxième génération était la façon dont il se fixait à l'iPad Pro qui l'accompagnait. La première version se charge via un port Lightning depuis le haut de l'Apple Pencil, tandis que l'Apple Pencil 2 se fixe magnétiquement sur le côté de l'iPad Pro et de l'iPad Air.



Le modèle en photo semble donc être très proche de son prédécesseur. Par contre, il pourrait y avoir un changement mineur dans la taille des pointes remplaçables.



Dommage que l'auteur ne fournisse pas plus d'informations à son sujet. Pour connaitre les nouveautés fonctionnelles et technique, nous devrons attendre l'annonce officielle d'Apple.



Les rumeurs suggèrent qu'Apple pourrait lancer un nouvel iPad Pro dès ce mois-ci, le changement le plus important étant la nouvelle technologie d'affichage mini-LED sur le modèle 12,9 pouces. Un nouvel Apple Pencil serait une belle surprise aux côtés des nouveaux iPad Pro.