WhatsApp : les messages qui s'auto-détruisent sont en test sur iOS

Depuis que WhatsApp a annoncé sa nouvelle politique sur la collecte des données personnelles, beaucoup d'utilisateurs ont quitté le navire pour se rapprocher de Signal qui est devenu un sérieux concurrent en très peu de temps. WhatsApp sait qu'énormément de personnes ont été déçues, c'est pour cela que la messagerie instantanée semble vouloir reconquérir ses fidèles avec une fonctionnalité qui a toujours été très attendue : l'auto-destruction des messages.

Les utilisateurs qui ont la chance de pouvoir télécharger les bêtas de WhatsApp viennent d'avoir une surprise dans la dernière version mise en ligne dans TestFlight. En effet, il est maintenant possible d'envoyer un message ou un contenu multimédia en mode temporaire. Le concept n'a rien de révolutionnaire et reprend exactement ce que propose Snapchat depuis plusieurs années !

D'après WaBetaInfo qui a pu obtenir plusieurs captures d'écran de la nouvelle fonctionnalité, une petite icône se trouve à gauche du champ où vous écrivez, quand vous appuyez dessus, celle-ci va déclencher automatiquement le mode auto-destruction. Le message, la photo ou la vidéo ne pourra être visualisé qu'une seule fois par la personne avec qui vous discutez.

L'arrivée de ce changement majeur apporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que WhatsApp va complètement bloquer les fonctionnalités d'enregistrement de la photo ou vidéo temporaire, il ne sera pas possible de la sauvegarder dans l'application Photos de son iPhone !

La mauvaise, c'est que WhatsApp n'a inclus aucune détection de capture d'écran, résultat n'importe quel utilisateur pourra prendre une capture de la conversation sans que vous le sachiez.

D'un seul coup, les messages qui s'auto-détruisent de WhatsApp sont nettement moins intéressants...

