Apple commande une série Dr. Brain avec Lee Sun Kyun

Il semblerait que la Pomme accélère son processus d’acquisition de nouveau contenu à estimation de son service de streaming. Aujourd’hui, c’est du côté de la Corée du Sud que nous nous penchons. En effet, Apple vient de commander une nouvelle série du nom de Dr.Brain, qui se base sur la webtoon populaire dans le pays.

Le premier nom qui nous arrive est celui de Lee Sun Kyun, qui a notamment joué dans le film Parasite.

Apple commande la série coréenne Dr. Braine

Maintenant en production en Corée du Sud et prévu pour faire ses débuts plus tard cette année, "Dr. Brain" est un voyage émotionnel qui suit un scientifique du cerveau qui est obsédé par la découverte de nouvelles technologies pour accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie tourne mal lorsque sa famille est victime d'un mystérieux accident, et il utilise ses compétences pour accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme pour reconstituer le mystère de ce qui est réellement arrivé à sa famille et pourquoi.



"Dr. Brain" sera écrit et réalisé par le cinéaste Kim Jee-Woon, et mettra en vedette Lee Sun-Kyun, mieux connu pour "Parasite". La série est en production en Corée du Sud et devrait faire ses débuts plus tard cette année.