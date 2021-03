Blade and Soul Revolution : le MMORPG de Netmarble est de sortie

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Comme prévu, le studio Netmarble a lancé son RPG open-world massivement mulitjoueurs sur iOS et Android. Il s'agit de Blade and Soul: Revolution, un titre gratuit qui a été plébiscité en Asie avec sa plastique soignée et son action intense.

Publicité

Voici le trailer vidéo de Blade and Soul Revolution par les créateurs de Lineage 2 :

Blade&Soul : Revolution : le nouveau MMORPG sur mobile

Blade and Soul: Revolution n'est pas un titre totalement nouveau puisque c'est le portage de l'excellent MMORPG multijoueurs apparu sur PC sous le nom de Blade and Soul avec une expérience optimisée pour le mobile. Pour cette version, Blade and Soul intègre au départ les classes Blade Master, Destroyer, Kung Fu Master, Force Master et Summoner. Concernant les graphismes, pas de surprise car le moteur Unreal Engine 4 a été reconduit, lui qui permet d'avoir un monde ouvert gigantesque et de nombreuses animations à l'écran. BSR offre également plus de 150 cinématiques qui ponctuent l'histoire.



Si vous vous posez la question, le nerf de la guerre dans Blade & Soul c'est la maîtrise des arts martiaux avec bien évidemment des personnages évolutifs et de nombreuses compétences à acquérir au fur et à mesure de votre progression. Le gameplay est plutôt technique et il existe de nombreuses combinaisons pour terrasser ses adversaires, tel un jeu de combat. Mieux, on peut s'allier pour attaquer à plusieurs et ainsi décupler ses possibilités.



Enfin, le Marchevent est un mot important ici puisqu'il vous permet de parcourir terre, ciel et mer pour explorer ce monde où 500 joueurs peuvent s'affronter en même temps !



Blade and Soul: Revolution est désormais disponible dans 149 pays sur iOS et 126 pays sur Android. Si vous aviez précommandé le jeu, vous allez récupérer 1 000 cristaux noirs et un animal de compagnie premium. Les utilisateurs d'iOS obtiennent le Sparkle tandis que les utilisateurs d'Android ont droit au Lumi.

Publicité

Qui a déjà joué à la version PC de Blade and Soul: Revolution ?

Télécharger le jeu Blade&Soul : Revolution