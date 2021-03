iOS 14.5 : Apple prévient qu'Apple Music restera le service de streaming par défaut

Dans les premières bêtas d'iOS 14.5, vous avez pu apercevoir plusieurs captures d'écran qui dévoilaient la possibilité de choisir le service de streaming désiré pour Siri. Pour la première utilisation, l'assistant vocal cherchait les services de streaming et vous demandait vers quel service vous souhaitiez lancer votre musique. Si cette fonctionnalité a pu faire penser à un choix d'application par défaut (comme pour Safari ou l'application Mail), finalement ce n’est pas le cas.

Apple Music restera toujours par défaut

Avec iOS 14, Apple a pour la première fois donné la possibilité de choisir un navigateur internet et une application mail alternative par défaut. Si pour les propriétaires de smartphones sous Android cela représente quelque chose de banal, pour les fidèles d'iOS, c'est une révolution.

Avec iOS 14.5, beaucoup ont eu un espoir de mettre définitivement Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Tidal comme service de streaming par défaut. Cette lueur d'espoir est apparue avec Siri qui a demandé aux bêta-testeurs quel service il fallait utiliser pour lancer la musique qu'il réclamait.



Immédiatement, l'information a fait le tour du web et quelques incompréhensions se sont accumulées chez les internautes du monde entier.

Aujourd'hui, Apple remet les choses au clair auprès du média TechCrunch, l'entreprise affirme que cette question que pose Siri n'est qu'à but d'information pour les quelques requêtes à venir. L'assistant vocal pourra à nouveau demander le service de streaming que vous souhaitez, parce qu'il ne s'agit pas d'une sélection définitive !

Le choix du service de streaming sera l'une des nouveautés dès que vous pourrez télécharger iOS 14.5 en version publique. Sur la première requête, Siri vous demandera sur quel service vous souhaitez écouter de la musique. Les propositions s'afficheront en fonction des applications que vous avez installées dans votre iPhone ou votre iPad.

Si vous possédez Spotify et Deezer, l'assistant vocal mettra en avant les deux services, cependant si vous n'avez que Spotify et Apple Music, Deezer n'apparaitra pas.



Dans sa déclaration auprès du média américain, Apple ne semble pas encore prêt à ouvrir la troisième porte, celle qui vous permet de virer Apple Music pour privilégier un concurrent en application par défaut. Est-ce une question de business ? Il est vrai que la firme de Cupertino est perdante puisqu'elle risque de perdre des abonnés sur Apple Music en ajoutant cette option dans les réglages.

Une situation qui n'est pas le cas avec Safari et Mail, puisque vous ne payez aucun abonnement pour utiliser ces applications. À voir comment les choses évolueront, mais il s'agit d'une suite logique à l'ouverture d'iOS, mais visiblement Apple essaie toujours de repousser l'inévitable !



Pour l'instant, iOS 14.5 est actuellement en bêta, la version officielle devrait normalement sortir d'ici les prochains mois (si tout se passe bien).