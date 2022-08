Apple va prélever une taxe locale sur ses services de streaming à Chicago dès septembre

Apple a apporté un subtile changement au titre du poste de dirigeant d'Eddy Cue. Cue a rejoint Apple en 1989 et a longtemps été vice-président principal des logiciels et services...

Le fournisseur de puces historique d'Apple se prépare doucement, mais sûrement, à la production des puces de 2nm. Prévues à destination des iPhones et des Mac, TSMC a mis en place un plan pour...

TSMC est aujourd'hui le plus grand fournisseur de semi-conducteurs au monde, l'entreprise répond aux commandes de nombreuses entreprises à travers le monde, dont Apple. Quand on possède le statut...

La bonne nouvelle, c'est qu'Apple ne sera pas dans l'obligation de collecter les taxes antérieures , ce qui aurait été l'équivalent de plusieurs millions de dollars. Un soulagement pour l'entreprise qui ne se voyait pas demander à ses clients de payer une taxe qui n'était pas en vigueur depuis qu'ils étaient abonnés. La nouvelle taxe de Chicago sur les services de streaming est une "nouvelle forme" d'un ancien régime fiscal qui prélève une taxe locale sur la "livraison électronique" de billets pour des événements sportifs, des productions théâtrales et des spectacles musicaux. Certaines autres entreprises, dont Netflix , Disney+ et Spotify , ont également été touchées, une augmentation tarifaire devrait donc arriver prochainement sur tous les services de streaming pour les résidents de Chicago. Cependant, il n'est pas à exclure que certains services souhaiteront prendre en charge sur leur marge de bénéfice cette nouvelle taxe locale. Il y a peu de chance que cela soit le cas avec les services d'Apple, mais ce n'est pas impossible avec les services concurrents qui peuvent parfois rencontrer des difficultés face à des géants comme Apple Music, Spotify, Netflix... Il faut aussi comprendre que prendre en charge cette taxe locale à Chicago aura un impact très minime sur les revenus, car les abonnés aux États-Unis ne se trouvent pas tous à Chicago !

En France, on se plaint en permanence de la TVA qui augmente considérablement le prix de certains produits qu'on peut acheter au quotidien ou de manière exceptionnelle. Qu'on se rassure, la situation est exactement la même aux États-Unis, mais en pire, car les consommateurs doivent payer des "taxes locales" quand ils achètent un iPhone, un nouvel iPad... Selon les informations de Seeking Alpha , Apple commencera à facturer aux clients résidents à Chicago la "taxe Netflix" au mois de septembre, celle-ci sera de 9% , ce qui augmentera les tarifs de certains abonnements de quelques dizaines de centimes. Les documents de règlement montrent que les prélèvements toucheraient tous les services de streaming d'Apple, notamment Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade. Le seul service qui aura la chance de ne pas être concerné par cette mesure, c'est Apple News+ , le service qui donne l'accès à la presse en ligne.

Aux États-Unis, quand vous achetez un produit, celui-ci présente toujours un tarif sans les taxes, ce qui crée toujours une mauvaise surprise au moment du passage à la caisse. Si les taxes locales sont présentes sur les articles en magasin et sur internet, ce n'était pas encore le cas sur les... services de streaming avec des abonnements à renouvellement mensuel. Chicago vient de passer le cap et oblige désormais tous les services de streaming à facturer une taxe locale supplémentaire !

