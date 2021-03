Kill it With Fire est de sortie sur iOS et consoles

Alban Martin

Si les arachnides vous rebutent, sachez que le nouveau jeu Kill it With Fire vous propose de prendre l'ascendant contre ces petites bêtes à 8 pattes sans prendre le moindre risque. En tout cas pas physiquement.



Annoncé le mois dernier, celui qui a connu un joli succès sur Steam depuis le mois d'août 2020, vient de sortir sur iOS, PS4, Xbox et Switch.

Voici la bande-annonce de ce FPS original signé du studio tinyBuild :

Kill It With Fire : un FPS original

L'araignée. L'ennemi juré de l'humanité, depuis la nuit des temps. En tant qu'agent exterminateur de Kill It With Fire, c'est à vous qu'il revient de l'affronter ! Rassemblez tout un arsenal pour traquer ce fléau à huit pattes dans un voyage à travers le temps, l'espace et les lotissements - enfin, pas forcément dans cet ordre.

Kill It With Fire est un jeu d'action en vue subjective qui ressemble finalement à un FPS décalé. Avec comme ennemi principal la grande lignée des prédateurs invertébrés arthropodes, votre meilleure arme reste le feu. Mais pas uniquement puisque les développeurs ont prévu un tas d'objets plus ou moins loufoques qui vont du pistolet à la poêle à frire en passant par la bombe thermonucléaire.

Avant de procéder à un génocide dans le milieu des araignées, il faudra d'abord les débusquer, une manière de varier le gameplay qui nécessite un peu de patience et de bons outils pour trouver les cachettes de ces sales bêtes.



Le titre nous fait penser à Hello Neighbor dans sa réalisation et son ambiance. Sans être fracassant, voilà un titre à tester gratuitement et qui requiert un in-app pour se débarrasser des pubs et / ou un autre pour débloquer tous les niveaux. Disponible aujourd’hui sur iOS, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il arrivera un peu plus tard sur le Play Store pour Android.



Appareils Apple pris en charge :

iPhone 8, iPad (7th Gen), iPad Air (2019), iPad Mini (5th Gen) ou plus récents.

Télécharger le jeu Kill It With Fire