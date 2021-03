Marshall lance des écouteurs sans fil baptisés Mode II

Depuis qu'Apple a lancé les AirPods, les entreprises concurrentes ont vite réalisé qu'il y avait une forte demande pour ce type de produit. En effet, les écouteurs sans fil rencontrent beaucoup de succès auprès des consommateurs qui les renouvellent tous les 2-3 ans, un peu au même rythme qu'un smartphone ! Alors qu'Apple est leader sur le marché depuis très longtemps, un nouveau concurrent de taille arrive et pourrait menacer le géant californien.

Marshall lance les Mode II

Marshall a une force que peu d'entreprises ont sur le marché de l'audio : une réputation de qualité et de fiabilité. Depuis sa création, l'entreprise s'est toujours concentrée essentiellement sur les enceintes, écouteurs intra-auriculaires et les casques sans fil. Aujourd'hui, Marshall a décidé de se lancer dans un nouveau challenge, celui des écouteurs sans fil.



La marque lance le deuxième modèle de son produit Mode. La première génération était une paire d'écouteurs filaires qui a rapidement gagné en popularité et s'est vite imposée sur le marché. Voulant une version plus moderne et plus d'actualité, Marshall a décidé de supprimer le fil et de proposer pour la première fois des écouteurs sans fil qui se rechargent dans une petite boîte fourni à l'achat. Appelé Mode II, ces nouveaux écouteurs au design classe et moderne proposent des caractéristiques très convaincantes.



Avec cette nouvelle paire d'écouteurs sans fil, vous allez retrouver une connectivité Bluetooth 5.1, attendez-vous à une prise en charge des codecs Bluetooth audio aptX et SBC. Au niveau des embouts, Marshall annonce des transducteurs de 6mm de diamètre, ce qui s'annonce très confortable !

Petite déception, la marque ne proposera pas de réduction de bruit active, à la place vous pourrez profiter d'une isolation sonore qui vous permettra de vous concentrer un minimum sur votre musique dans les environnements bruyants.

Le contrôle se fait directement en tactile sur la surface extérieure des écouteurs, vous pourrez changer de musique ou encore gérer la lecture/pause. La gestion peut également se réaliser depuis l'application Marshall Bluetooth qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store.

L'autonomie, le design et l'étanchéité

Niveau autonomie, Marshall ne fait pas mieux que ses concurrents, mais égalise avec ce qui est proposé sur la majorité des écouteurs sans fil.

Chaque écouteur pourra vous offrir une lecture audio de 5 heures consécutives et la petite boite de recharge possèdera une autonomie de 25 heures. Le boitier fait seulement 35 grammes, possède un port USB-C et une compatibilité avec la recharge sans fil (une bonne nouvelle).



Comme vous pouvez le remarquer sur l'image ci-dessus, le revêtement de la boite de recharge est absolument magnifique, Marshall a adopté le même design que ses enceintes. On peut constater que la marque accorde de l'importance aux détails !

En ce qui concerne l'étanchéité, les écouteurs sont certifiés IPX4, cela signifie qu'ils sont conçus pour résister aux projections d'eau de toutes directions. Attention, aucune immersion dans l'eau ou tout autre liquide n'est possible sans dommages des écouteurs.

La disponibilité et le prix

La bonne nouvelle c'est que si vous êtes intéressé par ces nouveaux écouteurs sans fil, vous n'aurez pas besoin d'attendre plusieurs mois. Marshall a prévu le lancement officiel des Mode II le 18 mars avec une précommande qui a commencé il y a quelques heures. Pour le tarif, celui-ci reste raisonnable puisqu'il sera proposé à 179€.