LinkedIn annonce arrêter l'IDFA à quelques semaines de l'arrivée d'iOS 14.5

Avec iOS 14.5, Apple va enfin vous proposer de dire "stop" à toutes les applications iOS qui traquent votre activité pour vous mettre en avant des publicités personnalisées. Ce traçage s'effectue le plus souvent via l'Identifier for Adversing (IDFA), un système qui s'occupe de la collecte de vos données et qui est présent sur de nombreuses applications iOS et iPadOS.

LinkedIn cesse d'utiliser l'IDFA

Si les utilisateurs ont hâte de voir iOS 14.5 être mis en ligne pour protéger leur vie privée, pour certains développeurs c'est la douche froide. Dans le cas de LinkedIn on préfère abandonner temporairement l'idée de traquer ses utilisateurs plutôt que de leur laisser le choix ou non d'accepter d'être tracés. Le réseau social qui boost les carrières professionnelles a certainement compris qu'il n'était plus intéressant de s'appuyer sur l'IDFA.

Dans un article de blog, LinkedIn ne se dit pas fermé à l'idée de collaborer à nouveau avec les créateurs de ce système, cependant ce n'est pas la priorité vu ce qui va arriver dans quelques semaines...

Nous avons décidé d'arrêter la collecte de données IDFA par nos applications iOS pour l'instant. Bien que ce changement affecte le réseau d'audience LinkedIn (LAN), le suivi des conversions et les audiences correspondantes, nous nous attendons à un impact limité sur les performances de votre campagne et ne prévoyons pas de changements majeurs requis pour la configuration de votre campagne.

Bien que nous réévaluions régulièrement notre collection d'IDFA, nous nous engageons à respecter des principes de protection de la vie privée par conception qui offrent de la valeur à nos clients et une expérience de confiance à nos membres.

L'arrivée de l'anti-pistage dans iOS 14.5 est source d'inquiétude chez de nombreux développeurs et grands groupes. Ce qui gêne les créateurs d'applications c'est le risque de refus massif du suivi publicitaire par les utilisateurs d'iOS et d'iPadOS, ce qui entrainerait une perte financière très importante. Du côté des autres réseaux sociaux, on ne semble pas inquiet...



Twitter qui s'attend à une petite perte financière, mais rien de dramatique !

L'avis est partagé chez Snapchat qui s'attend aussi à perdre un peu de revenus publicitaires avec l'anti-pistage d'iOS 14.5.

Le seul réseau social qui remue ciel et terre et qui se plaint en permanence, c'est Facebook. L'entreprise de Mark Zuckerberg récolte chaque trimestre des milliards de dollars en revendant les informations personnelles de ses milliards d'utilisateurs, avec le nouveau système d'Apple, tout ne va pas s'écrouler, mais cela va ajouter un gros handicap.

