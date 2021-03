Apple Watch : un défi spécial Journée de la femme vous attend !

Aujourd'hui a lieu la Journée internationale de la femme, un jour qui sert à mettre en avant la lutte pour les droits des femmes. Apple participe déjà à l'événement mondial via son service de streaming Apple Music en proposant des playlists, émissions et interviews spéciales. L'entreprise a décidé d'aller plus loin en mettant en place un défi en "édition limitée" pour tous les possesseurs d'Apple Watch.

Un badge à remporter

Tout est bon pour vous faire bouger de votre canapé. Dès qu'il y a une journée spéciale ou un événement dans le monde, la firme de Cupertino en profite pour proposer un défi spécial sur une durée limitée. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Apple vous propose de réaliser un entrainement de 20 minutes avant demain.

Pour cela, il vous suffit de lancer une activité dans l'application "Exercices" sur watchOS ou via n'importe quelle application qui a l'autorisation de synchroniser les exercices dans l'application Santé.

En récompense, les participants recevront un badge inédit, mais aussi des autocollants spéciaux à utiliser dans l'application Messages.



Le défi est disponible pour tous les utilisateurs d'Apple Watch, partout dans le monde, certains utilisateurs ont reçu une notification pour lancer un exercice.



Pour retrouver le badge, rendez-vous dans l'application "Forme" sur votre iPhone puis dans "Plus de détails" dans la section "Trophées" tout en bas. Dès que vous l'aurez obtenu, celui-ci va se mettre à s'éclairer.



En ce qui concerne vos autocollants, ils seront accessibles dans les conversations de l'app "Messages", il faudra appuyer sur l'application (en bas) "Forme" afin de voir tous les autocollants que vous avez remporté.