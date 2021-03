Dead Man’s Phone : une nouvelle enquête sur téléphone en mars

Hier à 22:45 (Màj hier à 22:47)

Guillaume Gabriel

Une certaine catégorie de jeux a de plus en plus la cote sur nos mobiles, et ce n'est autre que les enquêtes se déroulant justement dans un smartphone. Les scénarios sont plus ou moins similaires : une personne a disparu, son téléphone est trouvé, et il faut donc se servir des données à l'intérieur pour retrouver sa trace.



Dead Man’s Phone, création du studio Studio Noir, débarquera dès ce mois-ci sur l'App Store et promet une aventure similaire sauf que ce coup-ci, le propriétaire est décédé... Voici le trailer :

Dead Man’s Phone : enquêtez sur la mort d'un homme

Imaginez avoir le smartphone d'une victime de meurtre. Trouver des indices dans leurs messages, photos et applications personnels. Présentation de Dead Man’s Phone, un drame policier conçu pour les mobiles, avec VOUS en tête.



Vous êtes un détective londonien, travaillant à New Scotland Yard, qui enquête et résout les meurtres via le smartphone des victimes de meurtre...



Vous l'aurez compris, vous serez à la tête d'une enquête qui vous demandera de fouiller dans le téléphone d’un adolescent pour essayer de trouver des indices sur la façon dont ce dernier est tomber du balcon pour trouver laa mort. Le jeu, en test depuis plusieurs mois, a eu le droit à toutes sortes de récompenses comme une nomination aux BAFTA pour le meilleur jeu mobile de 2020 et une sélection pour le 2021 London Games Festival.



Dead Man’s Phone comprendra l'ensemble de la saison 1, qui s'étend sur 6 épisodes, le premier épisode étant disponible gratuitement et d'une durée d'environ 60 minutes.



Sortie le 30 mars !