iOS 14.4.1 : la mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Vous regardez les versions bêtas défiler depuis plusieurs semaines et vous vous répétez en permanence : "Pourquoi ne pas sortir un peu de mise à jour tout public ?". Bonne nouvelle, c'est le grand jour. Apple vient de publier il y a quelques minutes iOS 14.4.1, une mise à jour qui se concentre dans la sécurité. Vous l'aurez compris, il est important de la télécharger !

iOS 14.4.1 est disponible

Apple met en ligne ce soir iOS 14.4.1, une version logicielle destinée à tous les utilisateurs d'iPhone, du moins ceux qui sont éligibles à iOS 14 !

La firme de Cupertino présente cette mise à jour comme très importante en ce qui concerne la sécurité de votre iPhone. Les développeurs d'Apple ont inclus plusieurs correctifs qui bouchent plusieurs failles exploitées.

Comme à son habitude, Apple reste discret quant aux changements que la mise à jour apporte, cependant il est expliqué que la mise à jour est recommandé pour tous les utilisateurs.

Si vous avez déjà regardé dans vos réglages et que la mise à jour n'apparait pas, un peu de patience, celle-ci est en cours de déploiement.

Pour les utilisateurs qui ne savent pas comment mettre à jour leur iPhone, direction les réglages puis Général et Mise à jour logicielle.

Restez à l'affut, si nous détectons des modifications, nous mettrons à jour cet article dans la soirée ou tôt demain matin.



Allez, maintenant on veut iOS 14.5 qui apporte Face ID avec le masque !