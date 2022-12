iPhone 14 Pro : Un bug d'affichage à l'allumage touche de nombreux utilisateurs

Quelques clients se plaignent sur le web d'un étrange écran lors du démarrage de leur iPhone 14 Pro/ Pro Max. En effet, celui-ci remplace le logo de la marque par des lignes vertes clignotantes. Un bug qui devrait être résolu dans les semaines à venir.

Pas de panique

Plusieurs internautes présents sur les forums de MacRumors et Reddit indiquent rencontrer un bug étrange lors du démarrage de leur iPhone 14 Pro. Comme on peut l'apercevoir sur les images, des lignes horizontales clignotent sur un fond noir au lieu d'afficher le classique logo de la pomme croquée qui annonce que l'iPhone va se lancer.



Les personnes concernées confirment que cela disparaît au bout de quelques secondes lorsque l'iPhone est allumé et que l'écran prend vie. Après discussion avec les équipes techniques d'Apple, il semblerait que cela ne soit pas un bug matériel, mais un problème lié à iOS 16. Sous-entendu, le souci devrait être réglé à distance lors d'une prochaine mise à jour.

Certains disent que le bug en question est présent depuis le début tandis que d'autres confirment que cela a commencé après l'installation d'iOS 16.2. Quoi qu'il en soit, il faut vite que cela soit réparé.



Si c'est votre cas, il faudra donc patienter le temps qu'Apple s'occupe de la situation. iOS 16.3 devrait débarquer en début d'année prochaine, mais espérons qu'une mise à jour corrective sorte le plus rapidement possible.