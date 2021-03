Apple officialise un brevet qui concerne les drones

Un tout nouveau brevet paru sur la toile nous permet de découvrir qu'Apple travaille sur les drones connectés aux réseaux cellulaires. Si dans les années à venir ce brevet aboutissait, nous pourrions avoir des livraisons pour particuliers effectuées par drone.

Les drones Apple feront-ils partis de notre quotidien dans quelques années ?

Nous le savons tous, Apple est sur tous les fronts et prépare de multiples nouveaux projets pour les années à venir. Ce matin, nous venons d'apprendre que l'Office américain des brevets vient de valider un brevet signé Apple qui parle d'un drone relié au réseau cellulaire (4G/5G).



Concrètement, cela concerne les drones qui peuvent se déplacer sur une très longue distance de manière autonome pour la livraison de colis ou ce genre de futurs services futuristes. En ce qui concerne le sujet, nous savons qu'Amazon a récemment obtenu le droit de tester cela sur le continent américain même s'il faut rappeler que cette prouesse technologique n'est pas encore à l'ordre du jour car elle est assez complexe.

Le problème principal se trouve au niveau de l'emplacement et de l'inclinaison des antennes cellulaires qui font déjouer la trajectoire du drone. C'est justement ce qui est expliqué dans ce brevet, la recherche de solutions pour améliorer la transmission des données sans moment de relâchement et ainsi permettre au drone de se déplacer exactement comme on le lui demande.



Une fois de plus, il faut rappeler que nous sommes ici en train de parler d'un brevet et donc d'une technologie pas encore apte ou prête à l'emploi. Celle-ci pourrait donc ne jamais voir le jour ou au contraire nous émerveiller dans quelques années. Vous imaginez un jour vous faire livrer votre colis Apple par drone ?