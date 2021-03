Apple partage les premiers résultats d'une étude sur les menstruations

Apple continue de partager les informations de sa collection d'études sur la santé. La semaine dernière, la société a publié les premiers résultats d'une étude auditive basée sur les données de l'iPhone et de l'Apple Watch. Aujourd'hui, l'équipe de l'étude Apple Women’s Health Study à Harvard T.H. La Chan School of Public Health a fait de même avec une mise à jour de l'étude préliminaire sur les femmes et leurs symptômes menstruels.

Une nouvelle étude sur les menstruations des femmes

La recherche médicale sur la menstruation s'est souvent limitée à des études de petite taille, qui ne sont pas représentatives de la population au sens large. Par le biais de l'application Research, l'étude Apple Women’s Health Study invite les femmes des États-Unis à contribuer à la recherche en utilisant simplement leur iPhone et Apple Watch si elles en ont une.

L'analyse préliminaire des données des chercheurs de la Harvard Chan School, d'une cohorte des 10000 premiers participants à s'inscrire à l'étude et à répondre à une enquête démographique, valide les expériences des femmes d'un large éventail de symptômes du cycle menstruel, y compris certains qui sont moins connus ou moins discutés. . Les symptômes les plus fréquemment suivis étaient les crampes abdominales, les ballonnements et la fatigue, qui ont tous été ressentis par plus de 60% des participants qui ont enregistré des symptômes. Plus de la moitié des participants qui ont enregistré des symptômes ont signalé de l'acné et des maux de tête. Certains symptômes moins connus, comme la diarrhée et les changements de sommeil, ont été suivis par 37 pour cent des participants enregistrant des symptômes.

L'étude historique permet la collecte d'un ensemble complet de suivi du cycle et d'autres données sur la santé, renforcées par des sondages auprès des participants, auprès d'individus à différentes étapes de leur vie, à différentes races et dans tous les États et territoires américains.



Dre Michelle Williams, doyenne de la faculté de Harvard Chan L'école, a déclaré :

Notre étude aidera à atteindre un avenir plus égalitaire entre les sexes, dans lequel toutes les personnes ayant des cycles menstruels ont accès aux services de santé et aux produits menstruels nécessaires pour se sentir en sécurité et autonomes.

L'équipe chargée de l'étude examinera plus en détail les données préliminaires et soumettra une analyse détaillée, y compris une ventilation des méthodes, pour examen par les pairs et publication dans la revue.

Dr Sumbul Desai, vice-président de la santé d’Apple a ajouté :

Ces résultats nous amènent encore plus loin dans la validation et la déstigmatisation des symptômes menstruels.

Selon la firme, l'étude Apple Women’s Health Study est une étude de recherche unique en son genre qui vise à faire progresser la compréhension des cycles menstruels et de leur relation avec diverses conditions de santé telles que le syndrome des ovaires polykystiques, l'infertilité et la transition vers la ménopause.



Les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch à travers les États-Unis peuvent télécharger l'application Research pour s'inscrire à l'étude, menée en partenariat avec Harvard T.H. Cha School of Public Health et le NIH’S National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans et avoir eu leurs règles au moins une fois dans leur vie.