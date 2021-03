F1 TV a le droit à une app Apple TV et AirPlay

Les amateurs de Formule 1 peuvent se réjouir ! Premièrement, la nouvelle saison arrive à grands pas avec le coup d'envoi prévu le 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn. La seconde bonne nouvelle, c'est que l'application F1 TV (v1.16.0, 186 Mo, iOS 10.0) va avoir droit à une belle mise à jour pour l'occasion, mais ce n'est pas tout.

En effet, les développeurs vont permettre la diffusion des Grands Prix sur la télévision grâce à l'arrivée d'une compatibilité avec AirPlay et Chromecast. Outre cette nouveauté, une application réservée à l'Apple TV sera disponible !

F1 TV se dote de belles nouveautés

Dans les prochaines heures, il sera possible de mettre à jour l'application F1 TV avec de belles petites nouveautés, à commencer par la diffusion en 1080p en 50 i/s. De plus, il sera possible de diffuser les courses directement sur sa télévision grâce à la présence d'AirPlay et de Chromecast.



Autre nouveauté, l'interface a été totalement revue et permet désormais de prendre le contrôle sur le direct en choisissant la caméra voulue, avec possibilité d'accéder aux caméras embarquées. Nous apprenons également qu'une application pour l'Apple TV est en développement et verra le jour plus tard dans l'année.

