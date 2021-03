Jon Prosser affirme que Google présentera le Pixel 5a le 11 juin

Le 5 mars dernier, le très bien informé Jon Prosser a révélé que Google s'apprêtait à présenter ses nouveaux Pixel Buds durant le mois d'avril. Aujourd'hui, le leaker frappe encore et révèle que la célèbre firme américaine a prévu de dévoiler le Pixel 5a le 11 juin prochain.

Une déception pour ceux qui s'attendaient à voir les Pixel 6 voir le jour à cette date, mais une information importante pour avoir un aperçu des nouveautés que Google nous prépare.

Source has confirmed and followed up:



The Pixel device coming on June 11th is the Pixel 5a. https://t.co/vBWFomSjvW