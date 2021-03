Apple ne change plus complètement votre iPhone 12 si celui-ci a le verre arrière brisé

Julien Russo

Depuis le premier jour de la commercialisation de l'iPhone 12 et 12 mini, les Apple Store avaient pour instructions de remplacer complètement l'iPhone dans le cas où un client venait demander une réparation du verre arrière. En effet, la firme de Cupertino n'avait pas encore équipé les Apple Store et les réparateurs agréés de la nouvelle pièce baptisée "iPhone Rear System".

Le remplacement complet de l'iPhone, c'est fini pour ce motif SAV

C'est dans une note de service interne repérée par MacRumors que la firme de Cupertino avertit ses équipes que désormais un verre arrière cassé sur l'iPhone 12 mini et iPhone 12 ne nécessite plus un changement complet. Pendant plusieurs mois, Apple remplaçait les iPhone 12 (non pro) pour les clients qui avaient fait tomber leur iPhone sur la face arrière.

Cela a engendré des coûts très importants qui auraient pu être évité si un simple remplacement de l'arrière de l'iPhone avait été effectué. Heureusement pour Apple, désormais les réparations vont pouvoir se réaliser.

L'outil qui vient d'être fourni aux équipes s'appelle "iPhone Rear System", il permet à un service de réparation en Apple Store ou chez un réparateur tiers de changer tout l'arrière de l'iPhone ce qui comprend le verre, mais aussi les composants qui sont fixés sur le dos du smartphone.

Cela revient toujours moins cher que changer complètement l'iPhone (avec l'écran, le Face ID...).

MacRumors explique :

Les modèles d'iPhone 12 peuvent être éligibles à une réparation de la même unité s'ils ne peuvent pas être mis sous tension ou rencontrent des problèmes avec la carte mère, le système Face ID ou le boîtier de l'appareil, comme une vitre arrière fissurée, selon Apple. La nouvelle méthode de réparation serait disponible dans tous les pays et régions où les modèles d'iPhone 12 sont vendus.

Dans sa note de service, Apple ne met pas en avant l'aspect financier, mais plutôt l'aspect écologique, la firme explique que la réparation plutôt que l'échange contribue à réduire l'empreinte carbone.